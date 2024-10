Huaral: se vendieron 2 toneladas de carne de cerdo por el Día del Chancho al Palo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¡A comer pastel, a comer lechón! Como cada tercer domingo de octubre, la gastronomía peruana celebra el Día del Chancho al Palo. Por este motivo, se realizó un festival gastronómico en la ciudad de Huaral, de donde este platillo es originario.

En el Club Nisei, ubicado en el distrito de Huaral, se vendieron 2 toneladas de chancho al palo a más de 20,000 visitantes.

De acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en el 2019 el consumo per cápita de carne de porcino alcanzó los 5,5 kilos al año. En el 2023, el consumo creció a 10,5 kilos por persona, cifra que continúa en aumento.

Asimismo, la producción de cerdos incrementó en 4.5 %, con mayor colocación en Lima, entre enero y agosto de este año. De hecho, existen seiscientos mil pequeños productores rurales, que representan el 80 % de las unidades agropecuarias que se dedican a la crianza porcina en el país.

Para los empresarios del sector gastronómico que se dedican a la preparación de chancho al palo, este tipo de ferias que incentivan el consumo del producto, los ayuda a incrementar sus ventas, por encima de campañas como el Día de la Madre o Fiestas Patrias.

Pedro Ramírez, administrador del restaurante pionero en este platillo "El Rancho de Robertín", indicó a RPP que durante los días de feria se llega a vender hasta el tiple de lo que venden en un día normal.

"Podríamos estar hablando de que la feria es un 80 % de la suma de los demás locales que venden chancho al palo. O sea, si entre los 8 a 10 locales que hay se atiende a 100 personas, la feria tiene la capacidad de atender a 80 personas de ellas", aseguró.

¿De cuánto es el ticket promedio del plato de chancho al palo?

El ticket promedio de un plato de chancho al palo acompañado de papas, oscila entre los S/ 50 a S/ 60 por persona, aunque por lo general un plato puede ser compartido entre dos personas. Este monto podría alcanzar los S/ 70 si se acompaña de algún postre o bebida.

La venta de chancho al palo se ha convertido en una de las principales actividades económicas de Huaral, además de la agricultura, porque ha propiciado el aumento del turismo en esta zona norte de Lima.

"Aquí en Huaral ha movido bastante gente para el turismo. Antiguamente no se veía la movilización más que para el área agrícola porque éramos la despensa de Lima, pero hoy en día ya no solo somos la despensa de Lima, sino también somos un destino gastronómico. Y al moverse no solamente van a restaurantes, sino ya ven algunos destinos como Rupac, las casas haciendas, el Castillo de Chancay y algunas playas que tenemos en la parte norte de Huaral", explicó.

En adición a esto, la cadena productiva asociada a la carne de cerdo genera empleo en la zona. Ramírez mencionó que el 70 % de su personal son de Chancay (Aucallama) y un 30 % es de Huaral.