| Fuente: Internet

La campaña escolar es la más esperada por los comerciantes y la más importante del inicio del año.

Sin embargo, esta campaña estará marcada por la pandemia de la covid-19, el cierre de negocios, de colegios y la segunda ola. Muestra de ello es que las ventas de las micro y pequeñas empresas dedicadas al comercio de útiles y textos escolares, solo llegarían al 20% de los niveles registrados en la campaña del año pasado, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Jorge Ochoa, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL explica que esos negocios, sumados a los que vendían uniformes y tenían contacto con el público, son los que se verán golpeados a diferencia de los que apuestan hoy por canales digitales.



"Solo aquellas empresas que han podido reinventarse a través del comercio electrónico y delivery van a registrar ventas de 10-20% de lo que vendían normalmente. Es decir, a pesar de que es importante que el comercio electrónico y delivery favorezcan a la actividad empresarial no llegan a suplir las ventas presenciales", dijo a RPP Noticias.

Jorge Ochoa detalla que ni la demanda de útiles ecolares y textos escolares levantarán cabeza mientras no haya educación presencial

Pérdidas económicas

Las expectativas de esta campaña escolar para los negocios de Mesa Redonda son pesiministas. Si el año pasado registraron ganancias por S/9 millones, este año se espera que sea solo de 1.8 millón de soles. Román Nazario, representante de la Cámara de Empresarios del conglomerado incluso contó que el nivel de importación se redujo en 30% respecto al 2020.

"El caso del comercio por mayor grande, en algunos importadores se ha incrementado la venta online, pero esto no significa ni el 3% de las ventas que hacian presenciales, por el perfil, la constumbre y la venta de productos que se venden que son la mayoría consumibles, las ventas al detalle no se genera ya que no se genera lista de utiles hasta el momento", detalló.

Ante la incertidumbre, Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School aconsejó a los padres y madres de familias realizar compras inteligentes e impulsar el ahorro, así sea por la vía digital.

"Primero, haga una lista de todos los gastos y ordénelos para luego priorizarlos en orden de importante colocando primero los gastos más urgentes. Segundo, busque los productos con tiempo y así encontrar las mejores alternativas de precio. Tercero, organícese con otros padres y compren volumen. Y cuarto consejo, no compre más de lo que necesita", recomendó Carrillo Acosta, también experto en finanzas.

Si bien la situación financiera de empresas se torna complicada, los negocios pueden apostar por otras salidas. "La palabra clave no solo es resistir esta segunda ola, sino también reinventarse, ahorrar y buscar nuevas alternativas", dijo Jorge Ochoa, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL