Titular del BCR, Julio Velarde planteó pensiones mínimas para jubilados | Fuente: Andina

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, indicó que debería haber una pensión mínima de jubilación tanto para el sistema privado de pensiones de las AFP, como el público de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

“No tiene que significar costo fiscal, porque pueden ser anotaciones en cuenta, cuentas nocionales o virtuales, pero es algo que no le corresponde al Banco Central de Reserva, en todo caso probablemente va a ser una discusión que va a tener el próximo Congreso”, agregó ante la prensa.





De otro lado, consideró “increíble” que un trabajador que aporte durante 19 años para su jubilación no tenga derecho a una pensión.





Asimismo, señaló que en muchos casos la falta de registro en la ONP de las contribuciones realizadas por los trabajadores antes de 1992, más aun, cuando las empresas han quebrado, dificultan que los aportantes consigan una pensión.





“El que una persona que cotice 19 años y no tenga realmente una pensión es algo injusto y que debe corregirse, pero es en la ONP”, afirmó.

Tía María

Al ser consultado sobre si las posturas entre la decisión del Consejo de Minería que dio luz verde al proyecto Tía María, y la del Ejecutivo que sostuvo que no "impondrá" ese proyecto afectan a los inversionistas, Velarde sostuvo dicha inversión no estaba contemplado en ningún estimado económico.

"Tía María no estaba en ninguna proyección, ni de este año, ni del próximo. Ahora, sí creo que no hay contradicciones entre el agro y la minería ni entre una actividad responsable y el cuidado del medio ambiente. Perú es un país que tiene recursos mineros y no explotarlos sería sacrificar recursos que nos ayudarían a salir más rápido de la pobreza", aseveró.

Por otra parte, el presidente del BCR, indicó que la inversión minera continúa fuerte en el país.

“La inversión minera está fuerte, la no minera había crecido el primer semestre todavía casi 3%, esperamos que continúe, pero la inversión está algo baja por la incertidumbre mundial básicamente”, indicó.