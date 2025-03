BCR: ¿Por qué nuestras monedas serían más grandes y desde cuándo estarían en circulación?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Tribunal Constitucional emitió una sentencia que obliga al Banco Central de Reserva (BCR) a cumplir con el uso del escudo nacional y el lema "Firme y Feliz por la Unión", en la acuñación de monedas y billetes. Frente a ello, Julio Velarde, presidente de la última entidad, se pronunció sobre el tema.

"No nos consultaron, no nos gustó. Están cambiando el escudo que usamos, que es el escudo de armas, por el escudo con pabellones. Lo usamos desde que se fundó el BCR. Tenemos que cambiar el diseño de las monedas y casi estos símbolos no están entrando porque son pequeñas. Una solución sería ampliar la moneda, pero todas las máquinas que usan monedas, todo tendría que cambiar y es bastante costoso. Nos ha dado un año esa ley y esperamos cumplirla", expresó.

En cuanto al lema "Firme y feliz por la Unión", Velarde considera que "dice poco", con respecto a la situación actual del país: "En su momento, tal vez decía algo más".

Sin embargo, el líder del BCR advirtió que este procedimiento implicaría un gasto adicional para el Gobierno: "Introduce costos. Hay la ley y obviamente tenemos que cumplirla. Lo que sí gustaría que se viera por costos".

Según informó la Oficina de Imagen Institucional del TC, la decisión de cambiar el formato de las monedas y billetes se debe a una demanda de cumplimiento presentada por Carlos Tenicela Ninamango, quien denunció que el BCR no estaba respetando la normativa.

Frente a ello, el TC ordenó que “el cumplimiento de la disposición se materialice en el próximo circulante que emita el banco”.