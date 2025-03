Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Julio Velarde, presidente del BCRP: "Si el oro fuera legal, no habría necesidad de que una institución pública lo compre" | Fuente: RPP

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), respondió ante los proyectos de ley que proponen la compra de oro por parte de la institución. Durante el Reporte de Inflación, Velarde sugirió que si este fuese un hecho, se corregirían las distorsiones del mercado actual, lo que haría innecesaria la intervención de una institución pública para su compra.

"Realmente, si el oro fuera legal, no habría una necesidad de que la institución pública compre. En un mercado en donde el oro sea ilegal, se ataca a las extorsiones, no se hace que la institución pública compre, un banco central que no dé las condiciones para estar viendo la trazabilidad del oro porque el problema es otro, no de quién lo compre", sostuvo.

Bajo este marco, ejemplificó que no se plantearía la creación de agencias para comprar otros metales como la plata, el zinc, el cobre, entre otros, ya que existen mercados que funcionan y las distorsiones deben corregirse directamente.

Julio Velarde también respondió a comentarios sobre la compra de oro por parte de los bancos centrales. Afirmó que "la mayoría de los bancos centrales no compran oro" a mineros; sin embargo, hay excepciones como el Banco Central de Colombia y Ecuador, que en alguna ocasión fueron obligados a comprar oro.

"Estados Unidos tiene como $ 800,000 millones en oro. Alemania tiene como $ 330,000 millones en oro, pero no compra ni una onza de oro en 50 años. Ese es legado de la época en la que había patrón oro y patrón oro dólar. Más bien, buscarían cómo deshacerse de ese oro. No les sirve nada", explica.

Sin embargo, la venta masiva podría derrumbar el precio. Velarde también mencionó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) tenía grandes cantidades de oro que en algún momento quiso vender, y que el Perú votó en contra, al igual que productores de oro en Estados Unidos, que hicieron lobby para que su país también votara en contra.

"Hay tal cantidad de oro en bancos centrales que no les sirve para nada, que no es sorprendente que pueda caer", mencionó.

Finalmente, Velarde cuestionó la idea de que invertir en oro siempre genera ganancias, argumentando que nadie puede predecir el precio exacto de este mineral debido a su volatilidad.

"Si alguien estuviera convencido de que el precio del oro subiría un 30 %, no lo compra después, sino ahora. El precio de hoy despliega toda la información que se tiene. Realmente tiene muy poco sentido", finalizó.