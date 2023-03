Las cajas proyecta que sus tarjetas tendrían tasas de entre 25% y 35%. | Fuente: Andina

El Congreso aprobó hace unas semanas la ley de fortalecimiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) y hoy la medida fue oficializada con su publicación.

Con esta ley las cajas ahora tendrán permitido entrega tarjetas de crédito con el fin de promover la competencia en el sistema financiero, pero ¿qué requisitos deben cumplir?

La iniciativa, aprobada por insistencia, establece que las cajas pueden entregar tarjetas si tienen activos equivalentes a 75,000 UIT o S/ 371 millones 250 mil a su tercer año de funcionamiento.

Si las cajas municipales no cumplen con el requisito mencionado entonces no podrán emitir tarjetas a menos que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) las autorice.



Por su parte la SBS señala que, si cumplen con el requisito de la ley, no emitirán un nuevo reglamento para la emisión de estas tarjetas.

Las cajas solo tendrían que aplicar el mismo reglamento que se establece para que los bancos entreguen este producto, lo que implica que deben cumplir con mandar un informe a la SBS con la descripción de su producto.

El reporte que se entrega a la SBS sirve para detallar el proceso operativo, los canales de atención, el mercado objetivo y los riesgos. Las entidades financieras tienen hasta 10 días para mandar este informe.