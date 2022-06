Cambios de ministros han restado importancia a anuncios como la Segunda Reforma Agraria, señala exministro de agricultura

Juan Manuel Benites, exministro de agricultura, mencionó que el nuevo titular del Midagri debe tener conocimiento en gestión pública. | Fuente: RPP Noticias

Frente a la crisis de los fertilizantes y una posible hambruna mundial que puede golpear al Perú, el exministro de agricultura, Juan Manuel Benites, señaló que todavía hay tiempo para que el Gobierno muestre acciones concretas para enfrentar la coyuntura económica y agraria.

"Tiempo hay, capacidad de enmienda no estoy muy seguro por las acciones que han mostrado (Gobierno). Un ministro que no dura más que una semana y ya tenemos 4 ministros en el sector. Sobre la situación hay dos partes: un efecto mundial que no se puede negar, pero debe haber gestión interna para apelar la crisis", declaró Benites en La Rotativa Al Aire.

En ese sentido, criticó los anuncios del Gobierno —como la segunda reforma agraria y el monto para la compra de fertilizantes— hacia la población como "graderías" y que no son aplicados de forma concreta en beneficio del agro.

"Se anunció con bombos y platillos la Segunda Reforma Agraria, se hablaron de millones para el agro que no se ha concretado. Los cambios sucesivos de ministros le han ido quitando importancia y eso va en la linea contraria de lo que debería ocurrir en una crisis", criticó.

"Los anuncios deben tener un camino en cómo funciona el presupuesto y compra de los insumos para repartirlo", agregó en La Rotativa Al Aire.

¿Qué hacer ante una posible hambruna en el país?

El premier Aníbal Torres, declaró que no habrá hambruna en el país, pero la crisis política perjudica la situación de gestión del agro, señaló Benites quien lamentó que la licitación ha sido declarada desierta.

"Los anuncis deben concretarse en papeles, presupuesto, entregas, compras, transferencias y eso -lamentablemente- con el discurso no se va a solucionar. El Perú produce el 70% de lo que consume, es un país privilegiado porque hay parte asegurada en casa y otros productos, no todos, se puede sustituir, pero eso dependerá de las decisiones internas", señaló en La Rotativa Al Aire.



Perfil del ministro de agricultura frente a la crisis alimentaria

Ante los constantes cambios en el Midagri —y plena coyuntura de la salida de Javier Arce que solo duró dos semanas en el cargo— el exministro Juan Manuel Benites enfatizó que el nuevo titular de agricultura debe tener experiencia en gesitón pública y capacidad de convocatoria.

"Esta crisis no tiene color político. Podemos estar o no de acuerdo con la gestión del Gobierno, pero todos debemos estar preocupado por esta crisis y se debe realizar una convocatoria, sobre todo con el sector privado. El Estado no tiene la capacidad logística, se puede comprar pero cómo se va a trasladar", mencionó en La Rotativa Al Aire.

"El ministro que venga tiene que ser una persona que no puede venir a aprendero simplemente haber tenido un emprendimiento agronómico en su casa. Hay que conocer gesitón pública", añadió.

"Hay que sentarse con el sector privado para analizar las ofertas que existen, capacidad empresarial y organizar la producción de los fertilizantes. Las estadísticas son fundamentales, los que consumen agroquímicos son el 40% y el 70% de la producicón agrícola está en la costa, ahí tenemos una focalización como arroz, papa, maíz, con eso uno debe realizar mecanismos internos"



