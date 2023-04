Carlos Paredes indicó que Petroperú es una institución muy débil que, el 2021, "estuvo al borde del colapso" | Fuente: Andina

El expresidente de Petroperú Carlos Paredes consideró que la empresa estatal se encuentra en una situación crítica que se ha agravado en los últimos dos años, al iniciar la gestión del expresidente Pedro Castillo.

"La situación de Petroperú se ha agravado, sin duda. En el año 2021 y comienzos del 2022, pudimos ver, con toda su magnitud, el problema de este tipo de empresas donde no hay dueño, la gerencia puede hacer lo que quiera, hay mucha interferencia política y se destruye el valor para los peruanos", señaló en Enfoque de los Sábados.

"No hay capacidad de gestión"

En ese sentido, consideró que, incluso, la entidad "estuvo al borde del colapso" con las denuncias de corrupción al interior de la misma.

"En el año 2021, vimos cómo se asignó la subasta del biodiesel, cómo existió un concurso de a uno, cómo se interfirió para hacer eso. Licitación que se tuvo que anular gracias al periodismo", recordó.

Debido a ello, Paredes Lanatta señaló que Petroperú no tiene capacidad para asumir la gestión de cuatro pozos petroleros ubicados en Talara.

"Creo que va contra la lógica de dar concesiones. Estas se dan porque el Estado no puede hacer la inversión y se le da al sector privado con el objetivo de invertir. Pero ahora se le da a una empresa que está sobreendeudada, que no tiene la capacidad de gestión requerida", indicó.

"Hace más de 25 años que salió de la explotación petrolera. No tiene personal con experiencia y no tiene capital financiero. O sea, además de no tener el capital humano requerido no tiene el capital financiero requerido para invertir", agregó.

Ante ello, dijo esperar que la decisión del Ministerio de Energía y Minas sea "revisada".

"No tenemos por qué seguir disparándonos en los pies. Por qué le vamos a dar pozos que puedan producir mucho más a Petroperú que ya tiene suficientes problemas", puntualizó.

"Es muy costoso realizar exploración petrolera en el país"

Por otro lado, Carlos Paredes señaló que la exploración petrolera ha declinado en los últimos años en el Perú y que los inversionistas no tienen interés de apostar por el país.

"Si vemos lo que ha pasado con la exploración petrolera en el Perú, podemos decir que ha venido declinando (...) Es muy costoso explorar en el Perú. Hay un tema logístico en la Amazonía, es muy caro hacer exploración ahí. Pero, además de los problemas naturales para la exploración, creamos una serie de trabas burocráticas", sostuvo.

Esas "trabas burocráticas", según indicó, tienen que ver con los plazos para dar las autorizaciones respecto al tema ambiental.

"En el tema ambiental, creo que hemos puesto una serie de normativas que llevan a plazos muy largos para lograr los permisos y eso encarece la inversión. Competimos por inversionistas con otros países. Lo que acá puede demorar 2 o 3 años, en Brasil toma seis meses para lograr el mismo permiso", explicó.

Finalmente, el expresidente de Petroperú señaló que la entidad debe limitarse a las tareas que ya viene ejecutando.

"Petroperú tiene que hacer lo que le corresponde y es bastante: operar bien la refinería, poner el oleoducto en funcionamiento. La relación con las comunidades es una tarea enorme. Ya tienen las manos llenas".