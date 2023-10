Carteleras terroríficas incrementarán visitas al cine hasta en 10 %

Salas de cine proyectarán películas de terror y las entradas estarán desde los S/ 7.



Por Halloween, la venta de disfraces y las fiestas no serán lo único que se activen, también las visitas al cine pues las diferentes cadenas han preparado carteleras que no te dejarán dormir.

Solo en Cinemark, las entradas van desde los S/ 7 para películas seleccionadas mediante la campaña "Temporada Siniestra" donde se reestrenarán 15 títulos.

La lista se encuentra conformada por las películas Pesadilla en Elm Street, El exorcista (versión extendida), el Conjuro 1 y 2, Anabelle entre otras.

Mientras que Cineplanet tiene en estreno Five Nights at Freddy's y también proyecta Saw X, y el Exorcista, con entradas desde S/ 9, según las promociones y tarjetas con las que cuentes.

Cinepolis con entradas desde S/ 15 tiene la misma cartelera que Cineplanet al igual que Cinestar; aunque el último también proyecta Cabaña Sangrienta; pero solo en Sullana y Tumbes, y los boletos cuestan desde S/ 6.50.