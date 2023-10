'Five Nights at Freddy’s' se convierte en la película de terror más taquillera en Perú

La película 'Five Nights at Freddy’s', basada en el popular videojuego de terror creado por Scott Cawthon, rompió la taquilla nacional luego de estrenarse el último jueves 26 de octubre en las diversas salas de cine. El largometraje pudo reunir a más de 132 mil espectadores en su primer día convirtiéndose en la película de terror más taquillera de la historia del Perú y una de las más vistas por los fanáticos de la franquicia que no dudaron en disfrutar del ambiente tenebroso del videojuego.

El filme de terror sobrenatural y suspenso, dirigido por Ema Tammi, cuenta la historia de Mike Schmidt (Josh Hutcherson), un guardia de seguridad nocturno que se ve inquietado por las máquinas en forma de animales en el famosos restaurante 'Five Nights at Freddy’s'. “Mike descubre que los animatrónicos se mueven por la noche y matan a cualquier que vean”, se lee en la sinopsis oficial.

Cabe mencionar que la película, producida por Blumhouse, no solo tuvo gran acogida en el Perú sino también a nivel internacional donde ya es la cuarta de mejor apertura mundial para un largometraje de terror y se espera que su recaudación en taquilla siga aumentando en los próximos días.

Del mismo modo, 'Five Nights at Freddy’s' recibió el apoyo de la comunidad de cosplayers peruanos. En efecto, varios fanáticos fueron a ver la película a los cines vestidos como los personajes Freddy, Chica, Foxy, Bonnie y Cupcake con el objetivo de crear un ambiente de terror y una vivencia más real del videojuego.

La película Five Nights at Freddy’s se basa en el popular videojuego de terror de Scott Cawthon. | Fuente: Blumhouse

'Five Nights at Freddy’s' también pudo superar el récord conseguido en nuestro país por ‘La Monja’ que en el 2018 logró juntar a 127 mil 436 espectadores. Es así como se confirma el gran recibimiento que tuvieron los peruanos con el famoso videojuego estrenado el 2004.

Five Nights at Freddy’s también rompe taquilla en Estados Unidos

Asimismo, 'Five Nights at Freddy’s' pudo conquistar el primer lugar de la taquilla norteamericana en su primer fin de semana recaudando un total de 78 millones de dólares, de acuerdo con cifras de Universal Pictures.

La película también llegó a otros 64 mercados en todo el mundo consiguiendo un total de 52,6 millones de dólares sumando un total de 130,6 millones a nivel global y volviéndose el lanzamiento más importante en la historia de Blumhouse Productions con un presupuesto de 20 millones y superando el récord de ‘Halloween’ en el 2018.