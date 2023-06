Aumenta importación de armas porque peruanos no saben qué hacer ante la inseguridad

A mayo de este año, la importación de armas de uso civil aumentó 55.8 %, según la Cámara de Comercio de Lima.

Cada vez son más los peruanos con miedo al salir a las calles por temor a la delincuencia. Según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) 8 de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros y vulnerables a ser víctimas de un asalto.

La inseguridad golpea directamente nuestra economía. Solo la extorsión, modalidad donde se pide el pago de un cupo a cambio de no afectar la integridad de la víctima, se lleva 530 millones de dólares según CHS Alternativo.

Este delito afecta directamente a los empresarios y se calcula que en el Perú son 250 000 las víctimas, de acuerdo al mismo estudio de CHS.

La percepción de inseguridad colocó al Perú en el segundo lugar de países en Latinoamérica donde la percepción de inseguridad se incrementó, según un estudio de CID Gallup donde el 79 % de peruanos percibe un aumento de la criminalidad entre enero a abril.

Cifras de la misma Policía Nacional advierten un aumento de casos de robo. Entre enero y marzo fueron 26 652 asaltos, casi 296 diarios.

Aumenta la importación de armas de uso civil

La misma encuesta de IEP reveló que 5 de cada 10 personas consideró adquirir un arma para protegerse. Este deseo se ve materializado, según los datos de importación de armas.

Solo entre enero a mayo se generó un aumento de 55.9 % en la importación de armas de uso civil, tanto pistolas como revólveres, entre enero a mayo, según el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

En este periodo, se trajeron 3 929 armas, 3 327 pistolas semiautomáticas y 602 revólveres, valorizados en US$ 1,2 millones y US$ 148.228, respectivamente.

“El comportamiento de estas importaciones revela la necesidad de las organizaciones y ciudadanos de sentirse más seguros ante los altos niveles de inseguridad, no solo a nivel país, sino que es una situación lamentable que padecen diferentes países de la región”, manifestó el director ejecutivo del Idexcam, Carlos Posada.

Las cifras de la CCL también demuestran una caída en la compra de artículos de vigilancia como las cámaras de seguridad cuya importación pasó de 263 766 en los primeros cinco meses del 2021 a 10 753 en el mismo periodo de este año, una caída de casi 96 %.

En tanto, la importación de los videotimbres cayó 74 % para este 2023, si se compara con los 5 primeros meses del 2021.

Las importaciones de gas pimienta reportaron 2.376 unidades (US$ 14.432) cifra mucho menor a las 3.147 (US$ 8.274) registradas en similar periodo de 2021 (24,50%). No obstante, si bien se adquirió menos unidades, el valor importado registra un crecimiento de 74,43%.