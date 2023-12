CCL: por crisis económica, se trunca construcción de 6 centros comerciales en el país

Según la Cámara de Comercio de Lima, de los 12 centros comerciales que iba a construirse al 2025, solo se ejecutarán 7.

La recesión económica golpea las inversiones en el sector retail, y esto hizo retroceder la inversión para construir cinco centros comerciales. Según la Cámara de Comercio de Lima, de los 12 que se iban a ejecutar al 2025, solo se contará con 7.

Estas 5 obras perdidas iban a construirse entre el 2023 y el 2025, pero en total son 6 los proyectos postergados con una inversión US$ 540 millones, refirió Óscar Chávez, el jefe del IEDEP de la CCL

“La caída del PBI y el crecimiento mínimo del consumo privado pueden explicar estas decisiones, además del clima de pesimismo que rodea a la inversión privada”, explicó el economista.

El dirigente también detalló que los inversionistas declinaron en la construcción de nuevos malls, y ahora solo optan por mejorar las instalaciones de los ya existentes.

“En ese sentido, el ritmo de expansión de los próximos dos años tiene como objetivo consolidar los servicios y experiencias de sus visitantes en recintos ya operativos, mediante la ampliación de áreas recreativas, comerciales, de servicios y gastronómicas”, precisó.

¿Qué proyectos se ejecutarán?

Para este año, la lista comprende el Centro Comercial Gastronómico Plaza de los Reyes en el Centro de Lima (US$ 15 millones) y Eco Plaza Ate (US$ 22 millones). No obstante, para estos dos malls todavía no se ha definido la fecha de inauguración.

Para 2024 – 2025, se estima la apertura cinco centros comerciales con mayor concentración en la capital. En Lima, las inversiones que destacan son Eco Plaza Wilson (US$ 30 millones), Lifestyle La Molina (US$ 60 millones), Las Vegas Plaza Puente Piedra (US$ 40 millones) y el Centro Comercial San Juan de Lurigancho del grupo Cencosud (inversión por definir).

En tanto, en provincias figura el proyecto Eco Plaza Piura, de US$ 25 millones.