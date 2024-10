Congreso propone derogar la Tasa Netflix: ¿Cuáles son los motivos?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A pocas semanas de iniciar la recaudación del IGV para las plataformas como Netflix, HBO, entre otras; Alejandro Muñante y los miembros de Renovación Popular presentaron el Proyecto de Ley 9115/2024-CR que propone la derogación de esta medida.

Motivos para derogar la Tasa Netflix

Según lo mencionado en el documento, la razón es que "la norma no tomó en cuenta el contexto económico nacional, desde un débil crecimiento" en los últimos 10 años, "motivo por el cual, la creación de nuevos impuestos a servicios que no estaban gravados, sería contraproducente".

Además, se menciona que "el fundamento de gravar con IGV los servicios digitales serían fines eminentemente recaudatorios; sin embargo, la necesidad de recaudación no es para cerrar brechas de desigualdad o inversiones para mejorar la competitividad, sino para financiar el gasto corriente, destinando casi el 80 % del presupuesto público, lo cual se ha manifestado en la tendencia de aumentar el déficit fiscal entre 1% al 3 % entre 2021 y 2023".

Los parlamentarios destacan que el decreto legislativo se fundamentó en el deber de contribuir, más no si las personas se encuentran en la capacidad de hacerlo, puesto que "no detalla si el 18 % para estos servicios es proporcional conforme a lo cobrado en la región, más aún en el caso de personas naturales que deberían asumir directamente dichos costos de las empresas no domiciliadas y sin derecho a crédito fiscal, solo con fines de recaudación; y sin tomar en cuenta los costos de transacción que deberían asumir las empresas del sistema financiero".

Por ello, consideran que no se ha medido el impacto y no se garantizó el respeto al Principio de No Confiscatoriedad, ya que en lugar de solucionar el problema del gasto público, esta medida agravaría el problema, sin racionalizar el gasto corriente y su efecto en el déficit fiscal actual.

Por estos motivos, el proyecto de ley propone derogar la Tasa Netflix, considerando que se debe hacer un uso adecuado y proporcional al contribuir, como mejorar la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica.