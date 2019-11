El presidente de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, reveló en su declaración ante el fiscal José Domingo Pérez un aporte en efectivo por US$3,65 millones a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011. | Fuente: ANDINA

Las acciones de Credicorp, el grupo empresarial peruano, dueño del banco BCP, Pacífico Seguros, Prima AFP, perdieron valor durante la sesión de este martes, tanto en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) como en la Bolsa de Nueva York (Wall Street).

Revelaciones

Ayer el presidente del Directorio de Credicorp Ltd., Dionisio Romero Paoletti, reveló en su declaración ante el fiscal José Domingo Pérez que la empresa realizó un aporte en efectivo por US$3,65 millones a la campaña de Keiko Fujimori con Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) en las elecciones presidenciales de ese año.

Credicorp es un holding peruano, que tiene entre sus subsidiarias a Mibanco, Credicorp Capital, entre otras compañías.



Cae su cotización



Hoy martes el valor en el mercado bursátil de Credicorp Ltd. en Wall Street cerró bajando en -1.25% y se cotiza en US$ 208.19 la acción. Al iniciar la sesión la acción del conglomerado costaba US$ 210.86.

Mientras que en la plaza local sus acciones listadas de Credicorp Ltd. en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) cayeron en -1.61% y se cotiza en US$ 206.62 por acción, según el portal web de la plaza local bursátil. Credicorp inició la jornada bursátil con un valor de US$ 209.30.