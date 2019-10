A nivel Latinoamérica el precio promedio oscila los US$0,86 por cada litro, de acuerdo a cifras de Global Petro Prices. | Fuente: andina

El precio de la gasolina es un tema sensible para los bolsillos de los consumidores, y su incremento puede producir numerosas protestas, tal y como sucede en Ecuador, dónde tras un decreto gubernamental, el costo se elevó US$0,50 por galón.

Los impuestos, la producción o importación de petróleo y las ayudas del gobierno son algunos factores para que el precio suba y a su vez, el costo por litro de combustible puede influir en los precios de productos básicos e incluso es un factor que genera inflación, de acuerdo con BBC Mundo.

¿Dónde cuesta más?



A nivel Latinoamérica el precio promedio oscila los US$0,86 por cada litro, de acuerdo a cifras de Global Petro Prices. El precio más elevado de gasolina se registra en Uruguay.

País Precio por litro (US$) Argentina 0,8400 Bolivia 0,5400 Brasil 1,0500 Chile 1,1500 Colombia 0,7100 Costa Rica 1,0800 Cuba 0,0900 Ecuador 0,6300 El Salvador 0,8800 Guatemala 0,9000 Hondruas 0,9900 México 1,0500 Nicaragua 0,9900 Panamá 0,8000 Paraguay 1,0400 Perú 1,0900 Puerto Rico 0,8400 República Dominicana 1,1300 Uruguay 1,4900 Venezuela 0,0010 Precio medio 0,8646

Otros países con un alto precio de combustible son Chile, República Dominicana y Perú con costos de US$ 1.15, US$ 1.13, US$ 1.09, por litro respectivamente.

Mientras que el combustible más barato, no solo de la región sino también del mundo, es el de Venezuela. Sin embargo, el poder de compra en dicho país es el más bajo a comparación de otros en Sudamérica.