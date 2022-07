Se espera un incremento en ventas de bebidas alcohólicas, confites, ropa, calzado y tecnología.

A menos de una semana de celebrarse las Fiestas Patrias, los centros de entretenimiento ya preparan las ofertas para captar la atención de los clientes. Solo en estas fechas esperan un aumento en ventas de al menos el 10% con respecto a lo que hicieron el 2019.

Uno de los puntos más atractivos para las familias son aquellos lugares de entretenimiento para los más pequeños de la casa, ubicados en los malls.

"El crecimiento esperado en ventas se dará más por el mayor flujo de gente que se espera. ante ello hacemos mayores ofertas, teniendo en cuenta que hay un público que se mueve por combos y promociones", refirió a Gestión el gerente general de la cadena Chuck E. Cheese, Antenor Mauny. Solo esta empresa, espera que el gasto promedio por persona sea de al menos S/ 51, el 2019 fueron S/45.

Por su parte, el representante de Small Place Coffee / Fun, Pedro Angulo, espera un incremento en el ticket promedio. Anunció varias promociones por días de juego y entrega de membresías entre otros. Las ventas en todo el año podrían elevarse 20% con respecto al periodo anterior.

Estas fiestas son las más esperadas por las empresas; por ello, Marcos Encalada business manager Latam de Go by Touch, empresa de servicios para retailers proyectó un incremento en las ventas entre 20% y 30%.

¿Qué productos serán los más vendidos estas fechas?

El ejecutivo detalló que solo en Fiestas Patrias se espera un incremento en ventas de bebidas alcohólicas, confites, ropa, calzado y tecnología. "Respecto a esta última, la venta de equipos tecnológicos como televisores y celulares presentará una alta demanda debido al mundial Qatar 2022", refiere, aún con que Perú no vaya.

Además, serán fechas para que diferentes negocios promocionen ventas a "precios de infarto" en los conocidos 'cybers', lo que activará no solo el negocio, sino incrementará los empleos porque se debe contratar personal para la distribución.

Las micro y pequeñas empresas venderían por encima de los 3 millones de soles

Otras beneficiadas con esta campaña serán las micro y pequeñas empresas, cuyas ventas superarían los S/3,120 millones, calculó la Cámara de Comercio de Lima. Las cifras podrían reflejar una recuperación de hasta el 90% con respecto al mismo periodo del 2021.

Sin embargo, el Gremio de la Pequeña Empresa (COPE) no espera una recuperación a niveles prepandemia. “Con esta coyuntura y sin el impulso de la clasificación del Mundial de Qatar, no vemos mucho optimismo. En un futuro cercano no se perciben posibilidades de mejora de esta situación económica; más bien existe preocupación por los compromisos económicos que deben asumir las mypes con sus colaboradores, como, por ejemplo, las gratificaciones por Fiestas Patrias”, sostuvo Rodolfo Ojeda, presidente del gremio.