"Hace mucho tiempo dejó de ser una moda": Existen 11 millones de gamers en todo el país

El Día del Gamer se celebra desde el año 2008.
El Día del Gamer se celebra desde el año 2008.
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Este viernes es el Día del Gamer y Mariano Tapia, presidente de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos, destacó la cantidad de personas que están involucrados en este ámbito.

Unos 11 millones de peruanos son gamers en el Perú, lo que representa un 60 % de la población conectada en el país, es decir, aquellos con acceso a internet. Así lo aseguró Mariano Tapia, presidente de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos, quien resaltó esta cifra este viernes que es el Día del Gamer.

"Tenemos 11 millones de gamers. Esto representa el 60 % de la población conectada, entender con ello a los que tienen acceso a internet desde un celular, computadora o una consola de videojuegos. Hace mucho tiempo dejó de ser un nicho, una moda, una tendencia, pasó a ser una industria que mueve millones", expresó para el programa Economía Para Todos de RPP. 

Tapia destacó que Dota 2 es el videojuego más jugado en el país. Además, rechazó la idea que se tiene alrededor de que los gamers sean personas introvertidas o no les agrade socializar. 

"Los gamers son los que más socializamos, quizás no en la calle, pero estas en el Discord, que es un chat de comunicador por voz. A través de los videojuegos hay gente que aprende idiomas, gente que no ha tenido oportunidad de aprender el inglés y a través (de los videojuegos) te obligas a aprenderlo. Si quieres ser (gamer) profesional necesitas manejar inglés", añadió.

Videojuegos por celular se impone en regiones

El presidente de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos señaló que, a excepción de Lima, en las demás regiones del país existe una amplia preferencia de los gamers por los juegos exclusivos en celulares.

"A raíz de que se comenzaron a amplificar los juegos de celulares, en regiones se juega muchísimo en los móviles. Tenemos cantidades de videojuegos que juegan a través del celular. Por esta limitación del internet en casa en el interior del país se ha dinamizado esto y optan por videojuegos mobile", explicó. 

El Día del Gamer se celebra desde el 2008. Es una festividad ha ganado reconocimiento internacional y ha sido adoptada oficialmente por varios países, incluido el Perú.

Tres revistas españolas especializadas en videojuegos - PlayManía, Hobby Consolas y PC Manía - impulsaron esta celebración fijando el 29 de agosto de manera arbitraria, sin ninguna conexión particular con eventos o hitos de la industria.

