"Hace mucho tiempo dejó de ser una moda": Existen 11 millones de gamers en todo el país

Este viernes es el Día del Gamer y Mariano Tapia, presidente de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos, destacó la cantidad de personas que están involucrados en este ámbito.

Unos 11 millones de peruanos son gamers en el Perú, lo que representa un 60 % de la población conectada en el país, es decir, aquellos con acceso a internet. Así lo aseguró Mariano Tapia, presidente de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos, quien resaltó esta cifra este viernes que es el Día del Gamer.

"Tenemos 11 millones de gamers. Esto representa el 60 % de la población conectada, entender con ello a los que tienen acceso a internet desde un celular, computadora o una consola de videojuegos. Hace mucho tiempo dejó de ser un nicho, una moda, una tendencia, pasó a ser una industria que mueve millones", expresó para el programa Economía Para Todos de RPP.

Tapia destacó que Dota 2 es el videojuego más jugado en el país. Además, rechazó la idea que se tiene alrededor de que los gamers sean personas introvertidas o no les agrade socializar.

"Los gamers son los que más socializamos, quizás no en la calle, pero estas en el Discord, que es un chat de comunicador por voz. A través de los videojuegos hay gente que aprende idiomas, gente que no ha tenido oportunidad de aprender el inglés y a través (de los videojuegos) te obligas a aprenderlo. Si quieres ser (gamer) profesional necesitas manejar inglés", añadió.

Videojuegos por celular se impone en regiones

El presidente de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos señaló que, a excepción de Lima, en las demás regiones del país existe una amplia preferencia de los gamers por los juegos exclusivos en celulares.

"A raíz de que se comenzaron a amplificar los juegos de celulares, en regiones se juega muchísimo en los móviles. Tenemos cantidades de videojuegos que juegan a través del celular. Por esta limitación del internet en casa en el interior del país se ha dinamizado esto y optan por videojuegos mobile", explicó.

El Día del Gamer se celebra desde el 2008. Es una festividad ha ganado reconocimiento internacional y ha sido adoptada oficialmente por varios países, incluido el Perú.

Tres revistas españolas especializadas en videojuegos - PlayManía, Hobby Consolas y PC Manía - impulsaron esta celebración fijando el 29 de agosto de manera arbitraria, sin ninguna conexión particular con eventos o hitos de la industria.