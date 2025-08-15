Día Nacional de la Palta: motor del agro, embajadora global y protagonista de su propio día nacional

Cada tercer viernes de agosto se celebra el Día Nacional de la Palta, reconocida como un "superfood" y apodada el "oro verde" por sus propiedades nutricionales y su gran impacto en la generación de empleo y divisas. Esta es una medida que busca destacar el aporte de este fruto a la nación.

La formalización de esta fecha se realizó mediante la Resolución Ministerial N.º 0292-2025-MIDAGRI, publicada el 6 de agosto de 2025. Esta iniciativa, impulsada por la Asociación de Productores y Exportadores de Palta Hass del Perú (ProHass) y respaldada por informes técnicos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), subraya la importancia económica, nutricional y social de la palta, en línea con los objetivos de la Política Nacional Agraria 2021-2030.

Cifras que deja la palta peruana en el país

La palta peruana se ha consolidado como un símbolo del agro nacional, y no es para menos. En 2024, el país exportó más de 571,000 toneladas de este producto a más de 67 mercados internacionales, lo que posicionó a Perú como el segundo mayor exportador mundial, solo detrás de México y superando a otros actores importantes como Países Bajos, España, Marruecos, Colombia, Chile e Israel.

En el primer semestre de 2025, los envíos de palta en sus diversas presentaciones sumaron un impresionante total de $ 917,349,000, lo que representa un crecimiento del 16 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este incremento se debe, en gran parte, a la mayor demanda de Países Bajos, que, al ser la puerta de entrada a Europa, concentró el 33.5 % del total de las exportaciones peruanas de palta con $ 308 millones, incrementando sus pedidos en un 18 %.

Otros mercados clave incluyen Estados Unidos ($ 134 millones, con un aumento del 42.4 %), España ($ 154 millones), Reino Unido ($ 69 millones), China ($ 55 millones), Japón ($ 31,671,000), y Rusia ($ 28,520,000), entre otros, mostrando variaciones significativas en su demanda. La presentación fresca sigue siendo la más destacada, representando el 95.5 % del total exportado con $ 876,488,000.

Más allá de su impacto económico, la palta es altamente valorada por sus propiedades nutricionales. Contribuye a mejorar la salud cardiovascular, controlar el peso, proteger la salud ocular y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles gracias a su rico perfil de grasas saludables. La declaración de su día nacional busca no solo revalorar su origen y fomentar su consumo dentro del país, sino también promover una producción sostenible.

La importancia del reconocimiento a la palta peruana

El reconocimiento de la palta peruana se extiende a eventos internacionales como la Expoalimentaria 2025, la feria más importante de América Latina para la industria alimentaria, que se desarrollará del 24 al 26 de septiembre en Lima. Compradores internacionales, incluyendo firmas de Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Canadá, han mostrado gran interés en este "superfood". Se espera que las más de 3,000 citas de negocios en la feria generen transacciones comerciales por más de $ 695 millones.

Con la declaración del Día Nacional de la Palta, el país no solo celebra un producto estrella, sino que también refuerza su identidad cultural y alimentaria, e impulsa nuevas oportunidades para miles de pequeños agricultores. Es un merecido reconocimiento a un fruto que es, sin duda, un orgullo nacional.