Discurso de Dina Boluarte: los 5 temas que la mandataria omitió en su discurso presidencial

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto de la Tore, se presentó en Ampliación De Noticias por RPP y analizó el reciente discurso de la presidenta Dina Boluarte por Fiestas Patrias, calificándolo de "largo, nuevamente y con muchas generalidades". De la Tore expresó preocupación por la falta de profundidad en temas prioritarios como la seguridad y la economía, señalando diversas omisiones y la necesidad de acciones más concretas.

Las cifras estancadas en la seguridad ciudadana

Si bien se mencionó el plan "Perú Seguro", que se implementa desde enero de 2024, no se detalló su impacto o resultados concretos. "Hemos visto que las cifras no se han movido. Si vemos indicadores como homicidios o percepción de inseguridad de la gente, la aguja no se ha movido," afirmó De la Tore.

Respecto a la brecha policial, que asciende a 60,000 efectivos, De la Tore cuestionó la efectividad de las incorporaciones. Aunque se anunció el ingreso de 16,000 policías y 4,000 adicionales, no se consideró que "según la misma información de la policía de la dirección de recursos humanos, se retiran al año 5,000 policías". Esta situación, según la CCL, significa que la brecha "nunca se va a reducir" y que "nos vamos a demorar 60 años en reducir la brecha" si el ritmo se mantiene en 1,000 policías netos por año.

Además, el presidente de la CCL lamentó la ausencia de medidas específicas contra la extorsión, un flagelo que afecta a micro y pequeños empresarios, y la falta de información sobre el presupuesto y equipamiento del grupo especial creado para combatirla. También señaló la inacción en la implementación de la ley de junio que permite a gobiernos regionales y locales transferir fondos al Ministerio del Interior para seguridad y realizar compras rápidas de equipamiento.

El panorama económico y la Incertidumbre de Petroperú

En el ámbito económico, De la Tore reconoció la proyección de crecimiento del Perú entre 3.1 % y 3.5 % para este año, lo que situaría al país entre las economías más dinámicas de la región. Sin embargo, aclaró que las proyecciones de los especialistas y de la propia CCL se ubican entre 3 % y 3.1 %.

La CCL enfatizó que el actual "boom de metales", con precios altos de cobre y oro, debería ser aprovechado para lograr tasas de crecimiento mayores, de entre 5 % y 6 %. "Con 3 % o 3.1 % es insuficiente para ir reduciendo pobreza, llegar a niveles prepandemia," sentenció De la Tore, urgiendo a escuchar qué medidas se tomarán para retomar un crecimiento más robusto.

En cuanto a la afirmación presidencial de que Petroperú vislumbraba un "futuro provisorio, prometedor, positivo", De la Tore contrastó esto con la percepción generalizada de que "Petroperú está prácticamente en quiebra". La preocupación radica en la posibilidad de que el gobierno siga apoyando a la empresa mediante inyecciones o garantías, lo que implicaría que "si esas garantías van a ser ejecutadas, al final el MEF va a tener que seguir pagando esas deudas y es plata de todos los contribuyentes". Además, criticó la demora en la contratación de una empresa especializada para la reestructuración de Petroperú, a pesar de un decreto de urgencia emitido hace meses.

Las omisiones del discurso presidencial

Roberto de la Tore destacó omisiones en el mensaje presidencial:

Integridad y lucha contra la corrupción: Ausencia total de menciones a políticas para abordar este "gran problema del país".

Ausencia total de menciones a políticas para abordar este "gran problema del país". Plan Nacional de Competitividad y Productividad: No se comentó nada sobre este plan, crucial para mejorar las tasas de crecimiento a través de la educación, salud, infraestructura y el desarrollo logístico. La brecha logística del Perú es enorme, con un costo logístico del 32% del valor del producto, frente al 8-9% en países de la OCDE.

No se comentó nada sobre este plan, crucial para mejorar las tasas de crecimiento a través de la educación, salud, infraestructura y el desarrollo logístico. La brecha logística del Perú es enorme, con un costo logístico del 32% del valor del producto, frente al 8-9% en países de la OCDE. Reforma del Estado y meritocracia: Temas "sumamente importantes" que no fueron abordados.

Temas "sumamente importantes" que no fueron abordados. Elecciones generales: No se mencionó la garantía de un proceso electoral limpio, transparente y neutral, a pesar de que esta mención sí figuraba en el texto original del discurso y es vital para la tranquilidad ciudadana.

No se mencionó la garantía de un proceso electoral limpio, transparente y neutral, a pesar de que esta mención sí figuraba en el texto original del discurso y es vital para la tranquilidad ciudadana. Minería ilegal y economías criminales: Se abordó de forma muy general, sin profundizar ni mostrar "firmeza" en la lucha frontal, especialmente en relación con el proceso de formalización (Reinfo) y los plazos establecidos.