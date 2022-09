No hay fecha para la llegada del fertilizante.

Un mal augurio dio el exministro de Agricultura Milton Von Hesse a la adquisición de la urea para los agricultores, pues para él, el gobierno no logrará firmar el contrato para la compra del fertilizante por un monto de 348,8 millones de soles.

“Yo creo que no se firma, de hecho, la empresa lo hizo saber hace unos días, quedó claro que no está interesada en la venta, así que lo más probable es que no se firme, me atrevería a pronosticar”, refirió en Ampliación de Noticias de RPP.

Para el exfuncionario, una eventual compra frustrada se deberá a malas decisiones del gobierno al designar a funcionarios con poca capacidad de gestión para realizar licitaciones internacionales.

“Lo que ha pasado es consecuencia del total desprecio por la gestión pública profesional que tiene el gobierno. Dos intentos de licitación a puertas cerradas, con intereses muy oscuros, con gente absolutamente incompetente para dirigir estos procesos”, refirió.

Procesos de licitación empañados

Desde que el gobierno anunció la adquisición de la urea, y su llegada en julio, varios funcionarios, entre ellos el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e infraestructura Agraria y Riego, Rómulo Antúnez Antúnez, quien estuvo en desacuerdo de la negociación realizada por el asesor del presidente Pedro Castillo, Paul Jaimes Blanco, para adquirir el fertilizante desde Bolivia.

No fue el único escándalo, la Contraloría encontró observaciones en el segundo y tercer proceso de compra. "Ya el ministro Alencastre en su tercer intento trató de darle más transparencia al tema y convocó al MEF, a Cancillería, se asesoró mejor pero el proceso ya estaba malo, finalmente los que se presentaron en el tercer proceso son los menos serios del mercado, porque los más grandes perdieron la confianza en la compra peruana", consideró.

¿Si el proceso se cae nuevamente, cómo repercutirá en el mercado?

Pese al mal augurio, para Von Hesse no habrá mayor impacto pues el alza de precios ya se adoptó a nivel nacional. Incluso descartó el desabastecimiento de alimentos, pues tomó en cuenta la encuesta de intención de siembra del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

“La encuesta del Midagri no muestran que la siembra se reduzca. En algún producto puntual puede haber algún tipo de desabastecimiento, pero no se augura y tampoco creo que suban mucho más los precios, porque los precios internacionales siguen decreciendo, entonces los productos locales no podrían subir el precio para no ser superados por la competencia”, explicó.