Hasta el tercer trimestre del 2020, la cantidad de remesas que recibía el Perú cayó en un 5.4% si se compara con lo que ingresaba en el 2019. | Fuente: Comunidad andina

Los países de la Comunidad Andina, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, recibieron un total de US$ 3,924 millones en remesas hasta el tercer trimestre del 2020, según informó la organización.

El monto es superior en 3.7% a lo que se registró en el mismo periodo del 2019 ante el mayor ingreso de remesas en Ecuador (+ 12.7%) y Colombia (+ 5.4%).

Sin embargo la cantidad de remesas que recibía el Perú cayó en un 5.4%, si se compara con lo que ingresaba en el 2019. Mientras que en Bolivia la caída fue de 5.7%.

La Comunidad Andina también destacó que Estados Unidos y España fueron los principales países de origen de las remesas de los países del bloque andino. En total ambos sumaban US$ 2,767 millones, lo cual representaba el 70.5%.

Solo de Estados Unidos se recibían US$ 2,038 millones, y de España unos US$ 729 millones. Le siguen Chile e Italia con remesas que ascendieron a US$ 257 millones y US$ 143 millones respectivamente.

También se reportan remesas provenientes de Reino Unido (US$ 81 millones), Argentina (US$ 40 millones) y México (US$39 millones).