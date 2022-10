Se levanó el Estado de Emergencia nacional, pero aún continúa vigente la emergencia sanitaria. | Fuente: Andina

Hoy el gobierno oficializó el fin del estado de emergencia por la covid-19, que generó una caída del PBI de 11% solo en el primer año.

Pero, ¿esta medida tiene algún impacto en los negocios? El gerente de estudios económicos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Antonio Castillo, señala que el impulso económico ya se dio con la habilitación de aforos al 100%.

"Desde el mes de febrero de este año venimos modificando los aforos, esto ha repercutido en el crecimiento del sector servicios, principalmente en el sector de alojamiento y restaurantes, al punto que el crecimiento que ha tenido un crecimiento de enero a agosto ha sido de 17.6%", precisó.

Asimismo, la SNI considera que las empresas ya ven una normalización progresiva de sus negocios desde marzo

Por otro lado, la abogada laboralista, Lidia Vílchez precisa que la medida no tendría impacto en el ámbito laboral debido a que este está conectado a la emergencia sanitaria.

"Todo sigue igual, de ayer a hoy no hay ningún cambio. No se puede obligar a los trabajadores a regresar al trabajo presencial porque lo que se ha derogado de manera incompleta es la emergencia nacional, pero no el estado de emergencia sanitaria que es la que conecta las restricciones de índole laboral o la que justifica algunas suspensiones en el tema laboral. los trabajadores del grupo de riesgo, embarazadas y madres lactantes están conectadas a la emergencia sanitaria, la licencia con goce compensable", explicó.

La especialista agrega que una vez que sí se derogue la emergencia sanitaria los trabajadores estarán obligados a volver al trabajo presencial.

Por otro lado, la Cámara de Comercio de Lima advierte que mientras se mantenga la emergencia sanitaria, las entidades públicas de Salud podrán seguir realizando compras por adquisición directa a un solo proveedor, sin pasar por el requisito de concurso público y licitación, lo que podría prestarse a serias irregularidades.