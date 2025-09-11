El plan de expansión de H&M a 10 años de su llegada al Perú: “Nos gustaría seguir creciendo tanto en Lima como en las regiones” [ENTREVISTA]

En un momento significativo para la moda peruana, H&M celebra este año su décimo aniversario en el mercado y anuncia la apertura de una nueva tienda en La Molina a fines de este año.

Desde la apertura de su primera tienda en Jockey Plaza en 2015, H&M ha expandido su presencia a 19 tiendas físicas en Lima y diversas regiones, complementadas por su presencia online.

Esta década de crecimiento se enmarca con la muy esperada reapertura de su tienda insignia en el Jockey Plaza, la cual, tras una remodelación completa iniciada en marzo de 2025, se convertirá en la primera tienda en el Sales Market en incorporar el nuevo concepto de diseño global, prometiendo un espacio y una experiencia de compra elevada para los clientes.

Además, la marca se prepara para la próxima apertura de su tienda número 20 en Mall Cencosud La Molina en diciembre de 2025. Para conmemorar este hito y discutir el panorama futuro de la marca, RPP Economía conversó con Magnus Olsson, Regional Manager de H&M para el hemisferio sur.

¿Qué representa el mercado peruano dentro del portafolio de H&M en América Latina y cuán importante es el consumidor peruano para la marca

El mercado peruano es muy importante para nosotros. Es un viaje de 10 años que ha mostrado grandes éxitos y ha demostrado que los clientes aprecian lo que estamos haciendo. Nuestra moda, o nuestra idea de negocio de moda y calidad al mejor precio de manera sostenible, está siendo apreciada por el consumidor. Creo que durante estos 10 años hemos podido demostrar que se pueden tener productos muy modernos y de alta calidad con un precio inclusivo.

¿Cuáles son las tendencias globales del negocio minorista que están moldeando la estrategia de H&M y cómo se aplicarán en el mercado peruano?

A nivel global, en H&M estamos en un viaje para convertirnos en una marca de moda aún más fuerte. Estamos pasando de ser quizás un minorista a una marca de moda. Estamos desarrollando toda la experiencia, estamos elevando el producto, poniendo mucho, mucho énfasis en el producto. Es el producto, y estamos elevando la experiencia de compra. Y estamos elevando la experiencia de marca; cómo tú, como cliente, exploras H&M, todo en línea con ser más inspirador, más conectado con la posibilidad de liberar la moda para muchos.

¿Tienen planes para abrir nuevas tiendas en regiones?

Vamos a abrir nuestra vigésima tienda a finales de este año en Mall Cencosud La Molina en diciembre de 2025 [3, Datos adicionales]. Así que eso está sucediendo. Y luego nos gustaría seguir creciendo tanto en Lima como fuera de Lima, en las regiones. Diariamente estamos buscando oportunidades. Sin embargo, lo que es muy importante para nosotros es que, cuando decidimos avanzar y expandirnos y abrir nuevas tiendas, queremos asegurarnos de que tendremos éxito en esas ubicaciones a largo plazo. Por lo tanto, investigamos mucho cuándo y dónde debemos abrir.

Así que, aparte de la tienda de La Molina que está confirmada, no puedo compartir más detalles sobre dónde planeamos ir o dónde nos gustaría ir porque tenemos nuestros planes, pero no están escritos en piedra. Depende de cómo concluyamos la investigación que estamos realizando.

¿Cuánto significa les ventas online versus las ventas presenciales?



Las tiendas (físicas) son realmente importantes porque en las tiendas te encuentras con los clientes. Y nuestras tiendas pueden expresar quiénes somos como marca. Así que las tiendas son muy importantes, pero también lo es el online. El online ofrece una conveniencia al cliente: pueden comprar 24/7. Cuando quieran, pueden ir online y comprar con nosotros.

Para nosotros, como marca de moda, la combinación es lo más importante. Queremos tener tiendas muy atractivas en las ubicaciones correctas y queremos tener un muy buen negocio online. Y si logramos eso, tenemos 1 + 1 = 3. Un consumidor hoy espera encontrarse con una empresa como H&M tanto online como en tiendas, y depende de ellos elegir dónde quieren encontrarnos.

