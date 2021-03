El resultado final de la votación en la Cámara Baja fue de 220 votos a favor, todos demócratas, y 211 en contra, todos republicanos más un legislador progresista. | Fuente: EFE

El Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles, 10 de marzo, el plan de estímulo por US$ 1,9 billones impulsado por el presidente Joe Biden.

Este tercer rescate fiscal tiene como objetivo contener la crisis provocada por la pandemia del coronavirus y supone la primera victoria legislativa del nuevo presidente Biden.

"Durante semanas, un porcentaje abrumador de estadounidenses -demócratas, independientes y republicanos- han dejado claro que apoyan el Plan de Rescate Estadounidense (como se conoce la propuesta). Hoy, con su aprobación definitiva en la Cámara Baja, sus voces se han escuchado", dijo Joe Biden en un comunicado.

El mandatario describió el paquete como "una legislación histórica, que hace frente a una crisis mayúscula y ayuda a millones de estadounidenses".

La propuesta, que ya había sido aprobada por el Senado y salió adelante con el rechazo frontal de la oposición republicana, pasa ahora a la Casa Blanca, donde se espera que Biden la ratifique el viernes.

El resultado final de la votación en la Cámara Baja fue de 220 votos a favor, todos demócratas, y 211 en contra, todos republicanos más un legislador progresista.

La presidenta de la cámara, la demócrata Nancy Pelosi, calificó el rescate fiscal como "una de las leyes más decisivas y transformadora" con "tremendas consecuencias" para los estadounidenses.

¿Qué incluirá este rescate fiscal?



El proyecto de ley incluye nuevos pagos directos de US$ 1,400 a los contribuyentes que tengan ingresos de hasta US$ 75,000 anuales por persona, una cantidad superior a los cheques de US$ 600 y US$ 1,200 que se entregaron en los anteriores paquetes de estímulo.

Amplía, asimismo, hasta comienzos de septiembre las ayudas al desempleo, de US$ 300 semanales, ya que los actuales fondos expiran el 14 de marzo, fecha límite que se habían marcado tanto la Casa Blanca como los demócratas en ambas cámaras para tener el proyecto finalizado.

Además, el paquete asigna US$ 350,000 millones para Gobiernos locales y estatales, US$ 170,000 millones para la reapertura de las escuelas, US$ 14,000 millones para fortalecer el plan de vacunación y otros US$ 46,000 millones para el sistema de pruebas para la detección del coronavirus.

El rescate impulsado por Biden se unirá al de US$ 900,000 millones que el Congreso impulsó en diciembre y al de US$ 2,2 billones, el mayor de la historia del país, que se registró en marzo del 2020.

(Con información de la Agencia EFE).

NUESTROS PODCAST

INFORMES RPP: El dólar rompe techo y llega a S/3.70