Estas son las nuevas medidas de salubridad que critica la Confiep

María Isabel León, titular de la Confiep sostiene que las medidas de salubridad no parecen ser recogidas de nuestra realidad nacional | Fuente: RPP

María Isabel León, presidenta de Confiep, criticó dos puntos del protocolo de salud que se implementará en los sectores económicos que volverán a funcionar desde este mes, como parte de la reactivación económica que anunció el Ejecutivo.

En principio, se trata de la obesidad que es una causal del grupo de riesgo de personas, no estando dentro de las recomendaciones de la OMS. Se señala que las personas con obesidad 1 forman parte del grupo de riesgo. La mayor parte de la población peruana es “llenita”, comentó la titular de Confiep.

En segundo lugar está la exigencia de tener enfermeras, en un centro con más de 20 trabajadores y médicos en centro con más de 100 trabajadores. Por ese motivo manifesté la preocupación por la pequeña empresa que verá esta medida como un escollo

En ese sentido, León comentó que “estos dos puntos no son criticas ácidas” y ya las trasladó al Ministerio de Salud y al Ministerio de Producción.

“Mi frase iba… lamento mucho que no fue entendida, si fue descontextualizada, o no la pude redondear, era en el sentido de que estas observaciones que hacia no parecían ser recogidas de nuestra realidad nacional”, puntualizó.