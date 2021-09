La agroexportación, que representa 16% de la exportación de bienes, creció 19 % en julio y 20,4 % en el periodo enero-julio. | Fuente: Andina

El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Roberto Sánchez, anunció que, entre enero y julio del 2021, las exportaciones peruanas sumaron US$ 29 165 millones, el monto históricamente más alto registrado en ese periodo.



Este buen desenvolvimiento de las exportaciones nacionales obedece a los mayores precios internacionales, a la recuperación sostenida de la producción nacional.



"Junto con el escenario favorable para nuestras exportaciones, continuaremos fortaleciendo el trabajo de los peruanos que hacen esto posible. En ese sentido, apoyaremos a los productores agrarios y a las mipyme, que representan el mayor número de empresas exportadoras en el país, con mayores herramientas para el desarrollo con valor agregado de su oferta exportable y brindándoles más facilidades para el envío de sus productos. El éxito de ellos es el éxito del Perú", dijo Roberto Sánchez.



El ministro de Comercio Exterior y Turismo, señaló que el avance de las exportaciones en los primeros siete meses del año se reflejó en el resultado positivo de las exportaciones tradicionales y no tradicionales, las cuales crecieron 46.9% (US$ 20 541 millones) y 39.4% (US$ 8 624 millones), respectivamente.



Esta información se dio a conocer en el Reporte Mensual de Comercio–julio 2021, elaborado por la Dirección General de Investigación y Estudios sobre Comercio Exterior del Mincetur.



SECTORES DESTACADOS

Entre enero y julio del 2021, todos los sectores de la economía del país elevaron sus exportaciones, siendo los más dinámicos: joyería (+348%/US$ 55 millones), metalurgia (+116%/US$ 658 millones), pesquero, tradicional y no tradicional (+83%/US$ 2 575 millones) y textil/confecciones (+82%/US$ 877 millones). Este último estuvo influenciado, principalmente, por los productos de lana y pelo fino (+104%/US$ 121 millones) y algodón (+79%/US$ 528 millones).



De igual manera, las agroexportaciones, tradicionales y no tradicionales, continúan creciendo. En los primeros siete meses, sumaron un total de US$ 4 141 millones, valor 20.4% superior respecto al mismo período del año anterior (US$ 3 441 millones), previéndose un nuevo récord agroexportador a fin de año.



"Nuestros productos de la agroexportación son muy demandados en el mundo y, para que esto se mantenga, vamos a impulsar el trabajo con los agricultores, asociaciones y cooperativas, base de la cadena de la agroexportación, con capacitaciones, asistencia técnica y promoviendo su articulación con el mercado nacional e internacional. En esa labor, coordinaremos con sectores estratégicos, tales como el Midagri, Produce y MTC, entre otros", indicó Roberto Sánchez.

El crecimiento de las agroexportaciones en los primeros siete meses del año estuvo explicado por las mayores ventas de fruta (+25,7%/US$ 2 432 millones) y hortalizas (+17%/US$ 637 millones). En el negocio frutícola, destacaron los despachos de palta (+47%/US$ 949 millones), que registró récord, arándano (+29%/US$ 100 millones), granada fresca (+28%/US$ 80 millones) y uva (+23%/US$ 517 millones). Respecto a los envíos de hortalizas, resaltaron las ventas de cebolla (+46%/US$ 33 millones), páprika (+15%/US$ 56 millones) y espárrago (+11%/US$ 261 millones).

