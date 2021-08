El ministro Roberto Sánchez dijo que esperan un debate alturado en el Congreso el jueves. | Fuente: RPP

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, saludó las palabras de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien este lunes señaló que reconoce a Pedro Castillo como presidente de la República.

"Saludo el cambio de actitud de la señora Fujimori. Ahora hay que pasar de la actitud a la acción, y la acción significa cooperación, no obstaculización", comentó a Nada Está Dicho por RPP.

En ese sentido, se mostró a favor de que el jefe de Estado se reúna con la excandidata presidencial para dialogar como lo ha venido haciendo con los líderes de diferentes fuerzas políticas.

"Le corresponde a él decidirlo, el presidente está dialogando con todas las fuerzas y líderes que pongan al país primero, que pongan la necesidad de que nuestras comunidades, nuestra gente, vivan con más dignidad. Si ese es el tenor, bienvenidas las conversaciones", expresó Sánchez.

El gabinete ante el Congreso

Por otro lado, el titular del Mincetur indicó que no ha oído "en lo absoluto" sobre posibles cambios dentro del gabinete ministerial, de cara a la presentación que harán este jueves ante el Congreso en busca del voto de confianza.

No obstante, recordó que es "derecho y prerrogativa constitucional" del presidente de la República evaluar en todo momento la permanencia de los ministros.

Asimismo, señaló que son respetuosos de la competencia del Congreso para respaldar o no estos nombramientos. Agregó que aguardan "con tranquilidad" que el jueves se lleve a cabo un "debate alturado" en el Pleno del Legislativo.

"Corresponde también al Parlamento expresar sus opiniones al respecto de la consistencia, la contundencia de un gabinete que está dentro de los marcos del Plan Bicentenario. En ese contexto, creo que lo democrático es que pueda haber encuentros, desencuentros, pero estoy seguro que el jueves va a ser ejemplar debatir, dialogar y poner lo sensato, que es lo que hoy necesita el país".

¿Qué dijo Keiko Fujimori?

Este lunes, Keiko Fujimori reconoció a Pedro Castillo como presidente de la República pese a las denuncias por presunto fraude que realizó tras las elecciones y a las recientes declaraciones de la congresista de su partido Martha Moyano, quien señaló que no reconocía al jefe de Estado "porque no es legítimo".

"Yo reconozco al señor Pedro Castillo como presidente de la República de nuestro país, espero que él escuche el sentir de las grandes mayorías y que haga un buen mandato en los próximos cinco años", dijo Keiko Fujimori a RPP.

La excandidata, además, dejó abierta la posibilidad de reunirse con Pedro Castillo en su condición de lideresa de Fuerza Popular, partido de oposición con una importante presencia en el Congreso, en caso el mandatario se lo solicitara de manera formal.

"Yo no me niego a esa posibilidad. Cada vez que un presidente de la República me ha solicitado conversar, siempre he asistido. Es más, la semana pasada ha habido una reunión del Acuerdo Nacional y como representante de Fuerza Popular ha acudido el vocero Nano Guerra García", recordó.