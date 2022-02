Este resultado se dio por los mayores volúmenes de envíos y los mejores precios en el mercado internacional. | Fuente: Andina

En el 2021 las exportaciones peruanas subieron alrededor de US$ 63,000 millones, según información del Banco Central de Reserva (BCR).

La cifra es 47.1 % mayor a lo registrado en el 2020 y supera en 31.5% los niveles reportados antes de la pandemia, en el 2019.

Este monto es un nuevo máximo histórico, también en términos de porcentaje del Producto Interno Bruto (28.,1 %).





Exportaciones no tradicionales

Solo en el caso de las exportaciones no tradicionales, es decir, las que no son minerales e hidrocarburos, se lograron envíos por US$ 16,372 millones.

Este resultado respondió a los mayores volúmenes de envíos y a los mejores precios en el mercado internacional.

Además, el volumen exportado de exportaciones no tradicionales se incrementó en 20.2 % y 16 % con respecto a 2020 y 2019, respectivamente.

Esto se debe a los mayores embarques de productos textiles, minero no metálico, siderometalúrgicos y agropecuarios.

Este crecimiento del volumen supera el promedio registrado en los últimos 10 años 2012-2021 (4.7%) y a la década previa 2002-2011 (9.5%), cuando los volúmenes exportados crecían a tasas de dos dígitos.





Las exportaciones no tradicionales registraron un máximo histórico de 16,372 millones de dólares en el 2021. | Fuente: BCR

Exportaciones tradicionales

También alcanzaron un máximo histórico las exportaciones tradicionales, tras sumar US$ 46,541 millones en 2021, con un crecimiento del 55,1 % en comparación al año anterior y de 36.8 % respeto a 2019.

Esta recuperación estuvo liderada por los altos precios de los commodities que llegaron a marcar nuevos valores históricos.

El BCR indica que un hecho importante fue el crecimiento del precio del gas natural, (355.8%), producto de un clima más frío de lo esperado en Asia y de otros choques de oferta y demanda que afectaron el mercado de este producto.

Respecto al volumen de ventas tradicionales al exterior, esta repuntó un 10.4 % con respecto al año anterior, pero aún se mantiene en niveles por debajo del periodo pre-pandemia.