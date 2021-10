La caída de los servicios de Facebook está siendo habitual en el año. | Fuente: Getty Images

Esta mañana los aplicativos Facebook, Instagram y WhatsApp, pertenecientes a la compañía Facebook Inc., reportaron una caída mundial de sus servicios.

La paralización de tres de las principales redes sociales también ha implicado un efecto en la cotización de las acciones del conglomerado estadounidense.

De acuerdo con Bloomberg, a las 12:30 a.m. las acciones de Facebook Inc en el índice NASDAQ habían caído un 5.62% llegando a US$ 323.73, cuando el viernes pasado su cotización era de US$ 343.

Esta caída en los servicios de Facebook, que se también se produjeron en marzo y julio, ha llevado a las acciones de la empresa a su peor día en casi un año.

Pero no es la única empresa de tecnología cuyas acciones están teniendo un bajo desempeño. De acuerdo con Reuters, además de Facebook otras compañías de alto vuelo como Apple Inc, Microsoft Corp , Alphabet Inc y Amazon.com Inc cayeron entre un 2.4%. y 5.8%.

"La presión que sigue sintiendo el espacio tecnológico se debe al aumento de las tasas de interés. En este momento, la gente está votando con los boletos de venta en acciones de tecnología, no han bajado lo suficiente como para justificar el interés en comprar la caída", dijo Robert Pavlik. , gerente senior de cartera de Dakota Wealth en Fairfield, Connecticut.

Los sectores de tecnología S&P 500 y servicios de comunicación cayeron alrededor de un 2.5% cada uno, liderando caídas entre los 11 principales índices sectoriales del S&P 500.