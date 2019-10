Forever 21: Tres razones por las que se declaró en bancarrota en Estados Unidos

Tres razones por la que la firma de moda para adolescentes se declaró en bancarrota en Estados Unidos. | Fuente: Internet

DATO la empresa fundada en 1984 contaba con 817 tiendas en todo el mundo, siendo uno de los mayores competidores en el mercado de la moda casual junto a la española Zara y la sueca H&M.



Forever 21, cadena minorista de ropa presentó una solicitud de protección por bancarrota ante la justicia de Estados Unidos, lo que llevará al cierre de hasta 178 tiendas en ese país y un número similar en otros mercados, informó BBC News.

A pesar de que no desaparecerá de tierras norteamericanas y seguira presente en la región Latina, analista analizaron el caso de Forever 21 para conocer las causas de su caída.

Auge de las compras en línea

Forever 21 es uno más de los minoristas que se han visto afectados por las nuevas formas en que los jóvenes buscan y compran ropa sin pisar las tiendas departamentales.

Firmas que ofrecen sus catálogos en línea, como Asos, Fashion Nova y hasta Amazon, son cada vez más populares, principalmente entre los que buscan constantemente nueva prendas para sus guardarropas.

Y las ventas en línea claramente no son el principal fuerte de Forever 21, pues la cadena generó por la vía digital el 16% de sus ventas, según el diario The New York Times.

Tiendas (innecesariamente enormes)

Forever 21 apostó en los últimos años a ocupar grandes locales en centros comerciales de Estadios Unidos, una decisión que algunos analistas han calificado como arriesgada.

Para llenarlas, una estrategia de la firma fue ampliar su catálogo más allá de la ropa y los accesorios de moda, lo cual fue arriesgado, según el experto.

Rechazo a la moda rápida

Otro factor que ha pasado factura a Forever 21 ha sido el rechazo de algunos jóvenes hacia la "moda rápida", la ropa que se ofrece a precio relativamente bajo y que solo es usada pocas veces antes de ser desechada.