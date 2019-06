El MTC concluyó la etapa de evaluación de propuestas del proceso de contratación, y un consorcio coreano fue elegido para dar asistencia a Chinchero. | Fuente: DIFUSIÓN

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) señaló que el aeropuerto de Chinchero ubicado en Cusco no tendrá la capacidad técnica para recibir vuelos transoceánicos.

Imposible

"En Chinchero no hemos sido partícipes del desarrollo de ese aeropuerto. Si van a crear una infraestructura donde el usuario no tiene la posibilidad de exponer su parte técnica, pues el producto final es posible que no sea el más adecuado", sostuvo Peter Cerdá, vicepresidente de IATA para Latinoamérica.

El vocero del gremio mundial de aerolíneas resaltó que en Chinchero no está participando la industria aeronáutica.

"Chinchero es un buen ejemplo donde han habido fallos garrafales y la industria no está participando. Un vuelo de Madrid a Cusco no va existir", sostuvo Cerdá a Gestión.pe.

Evaluación de propuestas El MTC concluyó la etapa de evaluación de propuestas del proceso de contratación, bajo la modalidad de Estado a Estado, para la asistencia técnica en la ejecución del referido proyecto. Como resultado de esta etapa, se iniciarán las negociaciones del texto final del contrato de asistencia técnica con la propuesta seleccionada (República de Corea), la misma que obtuvo el puntaje más alto en las evaluaciones técnica y económica.

Vuelos regionales

Luego de las críticas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de un comunicado confirmó que el próximo aeropuerto de Chinchero en Cusco, provincia de Urubamba, no está diseñado para vuelos transoceánicos.



"Es importante indicar que el Aeropuerto Internacional de Chinchero, no fue planificado para vuelos transoceánicos, como sucede, incluso, en las grandes capitales del mundo", especificó el MTC.

El ministerio agregó que la documentación que dio inicio al proyecto, que fue aprobada y publicada oportunamente refiere cuáles son las rutas que aterrizarán en ese terminal aéreo.

"La nueva infraestructura aeroportuaria que se construirá en el distrito de Chinchero, permitirá la llegada y salida de vuelos directos de Bogotá, Río de Janeiro, Buenos Aires, Santiago, Quito, Panamá (hub internacional de Centro América) entre otras ciudades de América", informó la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC.