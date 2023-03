IATA: Sería perjudicial para los pasajeros si el Congreso aprueba norma que obligaría a aerolíneas no cobrar por equipaje ni por elegir asientos

El dictamen que obligaría a aerolíneas eliminar cobros por asientos y equipajes podría debatirse pronto en el pleno del Congreso. | Fuente: Andina

Martín La Rosa, gerente de área de Perú y Bolivia de la Internacional Air Transport Association (IATA), estimó que sería perjudicial para los pasajeros si el pleno del Congreso aprobara el dictamen de la Comisión de Transportes y Comunicaciones que busca prohibir que las aerolíneas realicen cobros adicionales por conceptos de equipaje hasta por 10 kg o por escoger asientos.



“El proyecto de ley no ha sido acompañado de un debido análisis de los efectos, pero tampoco ha podido identificar de forma clara cuál es la falla de mercado que busca regular. [La medida] va a ocasionar el efecto contrario de lo que entendemos se está buscando, que es proteger a los consumidores, y los van a obligar a los consumidores a pagar más por un servicio que simplemente no lo quiere”, dijo en una entrevista con RPP.



Martín La Rosa explicó que la iniciativa elevaría las tarifas, ya que se eliminaría el segmento de precios más bajos.



“El punto de equilibrio, de lo que es un vuelo, considera que hay tarifas que, de alguna manera, son básicas y que asegura al pasajero que será transportado de un lugar con asiento y que le da posibilidad de elegir qué atributos adicionales desea por los cuales pagaría; pero, de la misma forma, le permite a los que no les interesa o no están dispuestos a pagar más por ese tipo de atributo, que no lo haga. Lamentablemente, ha eliminado esa posibilidad, pues el equilibrio se corre hacia la tarifa media o avanzada. Todos los pasajeros se verán obligados a pagar un monto base que es mayor”, sostuvo.



En ese contexto, el representante de la Internacional Air Transport Association (IATA) consideró que “los pasajeros en general se pueden ver afectados”, porque habría un “incremento de la tarifa más baja”.



“De hecho, hoy día el 80 % de los pasajeros de todo el sector aéreo exige la tarifa base y de ese 80 % casi el 75 % no compra un atributo adicional”, agregó.