La Comisión de Constitución, donde se discute el proyecto de adelanto de elecciones, es presidida por el congresista Hernando Guerra García. | Fuente: Congreso

La Comisión de Constitución tuvo su primera sesión ordinaria tras el inicio de esta nueva legislatura y, como se esperaba, el tema prioritario fue el adelanto de elecciones. Alerta de spoiler: no se llegó a ningún acuerdo. En palabras del presidente del grupo de trabajo, el congresista Hernando Guerra García, "la ciudadanía puede tener en claro que todavía no hay acuerdo".

Lo cierto es que el legislador de Fuerza Popular decidió no someter aún a votación el dictamen y dejó en claro que se harán más esfuerzos por llegar a consensos y que "el tema está "abierto y se tiene plazo para seguir viéndolo".

¿Cuáles son esos plazos? ¿Cuáles es la ruta que seguirá el adelanto de elecciones en el Parlamento?

Tiempo en la Comisión de Constitución

Con el debate reabierto en la Comisión de Constitución, el proyecto de adelanto de elecciones se discutirá nuevamente durante un tiempo que, de acuerdo con el reglamento del Congreso, podría durar 60 días hábiles, según afirma el abogado constitucionalista José Naupari.

Sin embargo, al tratarse de un tema ya avanzado (se presentaron, votaron y debatieron múltiples proyectos y ya existe un dictamen) los plazos podrían variar y ser más cortos. "Se ha atendido, ciertamente, la noción de urgencia", comenta Naupari. "Habría que recordar que el presidente de la Comisión de Constitución señaló que ya tenía elaborado un proyecto de dictamen, que la comisión se declaró en sesión permanente ante la eventualidad de abordar este proyecto de recorte de mandato".

¿Cómo llega el proyecto al Pleno?

El exoficial mayor del Congreso, José Elice, concuerda en que la Comisión de Constitución del Congreso debería dictaminar cuanto antes para luego discutir el proyecto en el Pleno. "Quien pone el dictamen en la agenda del pleno del congreso es el Consejo Directivo. El dictamen es enviado [desde la Comisión] con nota al presidente del Congreso, pero a través de la Oficialía Mayor, que hace toda la gestión para que el dictamen sea puesto a disposición del Consejo Directivo, que es el que acuerda introducirlo en la agenda [del Pleno]", sostiene el también exministro del Interior.

Elice afirma que existe un mecanismo excepcional mediante el cual el proyecto de adelanto de elecciones puede llegar al Pleno. "Excepcionalmente [el proyecto puede programarse en el Pleno] con una votación calificada especial de la Junta de Portavoces, que puede poner el dictamen en agenda del por la urgencia de la crisis social y política", afirma.

¿Qué pasa una vez en el Pleno?

Ya ha pasado varias veces. El proyecto llega al Pleno, se fijan las reglas del debate y luego se pasa a la votación. Como se recuerda, se necesitan 87 votos para aprobar este cambio constitucional en esta y en la siguiente legislatura, con plazos que detalla el abogado constitucionalista Heber Campos. "En el predictamen, que es el borrador del documento que se dictará en la Comisión de Constitución, este grupo de trabajo plantea que las elecciones sean en diciembre de este año y que las nuevas autoridades asuman sus funciones recién en mayo del 2024, asimismo, plantea que el nuevo periodo del nuevo gobierno se prolongue hasta julio de 2028 y no hasta julio de 2029 como debería ser según la regla constitucional que establece que el periodo de gobierno es de cinco años", comenta, tras señalar que se espera que esta y otras modificaciones se cuestionen durante las sesiones que ya se llevan a cabo en la mencionada comisión.