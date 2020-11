La entidad financiera debe abstenerse, de manera inmediata, de rechazar solicitudes de apertura de cuentas bancarias | Fuente: Andina

El Indecopi confirmó la sanción impuesta al Banco BBVA Perú S.A. tras denunciarse un caso de discriminación.

De acuerdo con la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC), una clienta solicitó abrir una cuenta de depósito a plazo fijo con tasas promocionales, pero su pedido fue rechazado debido a su nacionalidad extranjera.

La denunciante indicó que pese a su país de nacimiento, sí contaba con nacionalidad peruana y DNI para realizar el trámite no le permitieron abrir la cuenta.

"Las entidades del sistema financiero cuentan con la facultad de decidir contratar o no con los usuarios, tal atribución no puede colisionar con los derechos tutelados en las normas de protección al consumidor, como el derecho a no ser discriminado", indicó la SPC del Indecopi.

El banco no acredito una sustentación respecto al caso con razones objetivas y justificadas.

Ahora la entidad financiera deberá pagar una multa de 30 UIT, equivalente a S/ 129 000. Además, el BBVA deberá abstenerse, de manera inmediata, de rechazar solicitudes de apertura de cuentas bancarias.