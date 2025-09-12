JetSmart multada con S/ 37,450 tras accidente de pasajero adulto mayor en Arequipa: ¿Qué pasó?

Indecopi sancionó a Jet Smart Airlines Perú con 7 UIT (S/ 37,450) por no brindar asistencia solicitada a un adulto mayor que sufrió un accidente grave en Arequipa.

Jet Smart Airlines Perú S.A.C. fue sancionada en primera instancia administrativa con un monto de 7 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 37,450, al no brindar la asistencia solicitada a un adulto mayor, lo que resultó en un accidente grave durante el desembarque en el aeropuerto de Arequipa; así lo informó la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Arequipa.

Según las investigaciones de Indecopi, el incidente ocurrió el 23 de diciembre de 2024, cuando un pasajero adulto mayor volaba de Cusco a Arequipa en el vuelo JA 7333. A pesar de que en la reserva del vuelo se había solicitado expresamente una silla de ruedas, la aerolínea no cumplió con este requerimiento. Como consecuencia, el pasajero sufrió un accidente al bajar las escaleras del avión.

El adulto mayor fue trasladado de urgencia a una clínica local, donde le diagnosticaron traumatismo intracraneal y múltiples contusiones. Lo más alarmante, según el informe de Indecopi, es que el pasajero quedó posteriormente sin apoyo de la empresa y finalmente abandonado a su suerte.

Indecopi determinó que Jet Smart vulneró el artículo 25° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Dicho artículo establece que los productos o servicios ofrecidos en el mercado no deben implicar un riesgo injustificado para la salud o seguridad de los consumidores en condiciones de uso normal o previsible.

Como medida correctiva, la Comisión ha ordenado a Jet Smart Airlines reembolsar todos los gastos médicos derivados del accidente que no hayan sido previamente cubiertos. Este reembolso deberá realizarse en un plazo máximo de 15 días hábiles, cubriendo desde la fecha de ingreso hasta el alta médica del pasajero, previa presentación de la documentación correspondiente por parte del afectado.

La Resolución Final nº 589-2025/INDECOPI-AQP, por la cual se impone esta sanción, aún se encuentra en plazo de apelación. En caso de que la aerolínea presente este recurso, el caso será revisado en segunda instancia por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi. El documento completo de la resolución es público y puede ser consultado en el portal oficial de Indecopi.