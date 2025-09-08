Indecopi sanciona a Sport Huancayo y al IPD por accidente de hincha que cayó desde una tribuna del estadio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Indecopi, a través de la Comisión de la Oficina Regional en Junín, sancionó -en primera instancia administrativa- al club Sport Huancayo y al Instituto Peruano del Deporte (IPD) con una multa total de 176.17 UIT (S/ 942 509.50) por falta de medidas de seguridad en el Estadio Huancayo en 2024, que provocó el accidente de un hincha quien cayó "desde una altura de 3.5 metros en la tribuna oriente, sufriendo una grave lesión".

Sobre la distribución de las multas, 161.17 UIT corresponden a Sport Huancayo ya que el club "fue responsabilizado por no implementar un plan de rescate y atención médica durante el mismo (1 UIT), no activar la póliza de seguro frente al accidente del denunciante (6.89 UIT), no garantizar la seguridad en la tribuna oriente del estadio (151.28 UIT), no brindar atención inmediata al afectado tras su caída (1 UIT) y permitir que su traslado se realizara en una ambulancia particular costeada por él mismo (1 UIT)".

Por su parte, el Instituto Peruano del Deporte recibió la sanción de 15 UIT, luego de verificarse que en su condición de propietario del Estadio Huancayo, "no garantizó condiciones de seguridad adecuadas en la tribuna oriente, la cual carecía de barandas, vallas, rejas de protección, mallas permanentes y señalización de advertencia".

Asimismo, la comisión dispuso que Sport Huancayo, "deberá devolver al denunciante los gastos médicos y el monto pagado por el traslado en ambulancia" y el IPD "tendrá que implementar sistemas de seguridad en el Estadio Huancayo con el fin de prevenir futuros accidentes y proteger a los asistentes".

Los hechos ocurrieron durante el partido disputado el 11 de mayo de 2024, cuando Sport Huancayo recibió a Alianza Lima por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024, con victoria blanquiazul por dos goles a cero.

De acuerdo con la resolución emitida por Indecopi, el denunciante presentó la denuncia porque "cayó a un hueco desde una altura de 3.5 metros, por no existir barandas, ni vallas, ni rejas de división, ni un aviso que advierta de su peligro".

Asimismo, el denunciante sostuvo que no se habría contado con el Plan de Rescate y Atención Médica durante el partido ya que, señaló, "esperó 20 minutos para ser atendido".