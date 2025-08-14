Velarde por cuestionamientos de Alejandro Narváez a la política monetaria del BCR: "No vale la pena responderle"

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), respondió a RPP sobre las declaraciones de Alejandro Narváez, presidente de Petroperú, dejando en claro la naturaleza de la deuda de la empresa estatal.

Velarde enfatizó que "no vale la pena contestarle porque la deuda de Petroperú no está en soles, está básicamente en dólares".

Además, el presidente del BCRP también explicó que, desde una perspectiva financiera, la responsabilidad de fijar tasas de interés para monedas extranjeras recae en otros bancos centrales: "Financieramente, nuestro banco central no fija una tasa de dólares o euros. Eso le corresponde a otros bancos centrales", señaló Velarde.

Alejandro Narváez cuestionó la política monetaria del BCR

A finales de julio, Alejandro Narváez se presentó en Ampliación de Noticias por RPP y cuestionó la política monetaria implementada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Narváez enfatizó que el costo del dinero en el país es excesivamente alto, lo cual encarece el financiamiento para empresas como Petroperú y contribuye a sus pérdidas.

"El precio del dinero en nuestro país es muy caro. Quien diga lo contrario no conoce nada de nada". El presidente de Petroperú destacó cómo esta situación afecta directamente a la compañía estatal. Explicó que Petroperú se financia principalmente con dinero de bancos y paga "intereses elevados, bastante altos, tomando esa tasa de referencia de política monetaria que maneja el Banco Central de Reserva".

Narváez afirmó que este alto costo del dinero es una de las causas de las pérdidas de Petroperú.

En cuanto a la situación financiera de la empresa estatal, este 13 de agosto, Narváez se presentó en Las Cosas Como Son por RPP.