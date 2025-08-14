Prisión preventiva a Vizcarra repercute en prestigio internacional, sostiene BCRP: "Da una imagen de un país con problemas"

La imagen internacional del país se ve perjudicada por las repetidas situaciones judiciales que involucran a los expresidentes. Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), se refirió a la prisión preventiva contra el exmandatario Martín Vizcarra.

El funcionario del BCRP señaló que este tipo de noticias, relativas a expresidentes detenidos, son destacadas por medios económicos internacionales de gran prestigio.

"Es una pena con la imagen del país. Financial Times de hoy, hizo una referencia a este caso con todos los presidentes que están detenidos. Este es el periódico económico más importante y la noticia que destaca en Perú son de este tipo" explicó Velarde.

Velarde no cree que "afecte mucho" el impacto económico al país, pero sí reconoce el daño a la percepción general que hay. "No creo que afecte mucho, pero da una imagen de un país con problemas" concluyó.