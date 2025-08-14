Últimas Noticias
Prisión preventiva a Vizcarra repercute en prestigio internacional, sostiene BCRP: "Da una imagen de un país con problemas"

Reiteradas detenciones de expresidentes afectan la reputación del Perú
Reiteradas detenciones de expresidentes afectan la reputación del Perú | Fuente: Composición de RPP
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

La reiterada implicación judicial de expresidentes peruanos, como el reciente caso de prisión preventiva contra Martín Vizcarra, daña la imagen internacional del país, advirtió Julio Velarde, titular del BCRP.

La imagen internacional del país se ve perjudicada por las repetidas situaciones judiciales que involucran a los expresidentes. Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), se refirió a la prisión preventiva contra el exmandatario Martín Vizcarra.

El funcionario del BCRP señaló que este tipo de noticias, relativas a expresidentes detenidos, son destacadas por medios económicos internacionales de gran prestigio.

"Es una pena con la imagen del país. Financial Times de hoy, hizo una referencia a este caso con todos los presidentes que están detenidos. Este es el periódico económico más importante y la noticia que destaca en Perú son de este tipo" explicó Velarde.

Velarde no cree que "afecte mucho" el impacto económico al país, pero sí reconoce el daño a la percepción general que hay. "No creo que afecte mucho, pero da una imagen de un país con problemas" concluyó.


