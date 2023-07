MEF: incrementan Fondo de Estabilización Fiscal ante desastres

Titular del MEF, Alex Contreras, aseguró que si el dinero no alcanza, acudirán hasta el Congreso.

El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, anunció el incremento del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) con el objetivo de estar mejor preparados ante cualquier emergencia.

"Se está fortaleciendo la resiliencia de la economía peruana. El Fondo de Estabilización Fiscal que es ese fondo que tiene el Perú para hacer frente a emergencias sea duplicado este año", explicó.

De esta manera, el fondo de cerca de US$ 1 600 millones se incrementó a US$ 3 200 millones. "En pocas palabras tenemos espacio para seguir haciendo frente a la crisis", detalló.

Contreras aclaró que el dinero será usado ante cualquier emergencia, previa evaluación del consejo fiscal.

"Cuando la situación se complica como un problema de sequía, se hace una evaluación con el Consejo Fiscal y se toma la decisión de lo que se llama activar las cláusulas de excepción", refirió.

El dinero también podrá ser usado para "proteger la infraestructura su es necesario".

Recursos para enfrentar la emergencia

Alex Contreras fue enfático en referir que el Perú tiene suficientes recursos para afrontar la emergencia por el Niño y no descartó acudir al Congreso si es necesario.

"Hay recursos para afrontar la emergencia. El presupuesto actual es de S/ 4 000 millones y en caso las demandas superen lo que tenemos en la reserva de contingencia no vamos en acudir al Congreso porque espaldas financieras hay", indicó.

Durante la pandemia s uso excepcionalmente los recursos del FEF por cerca de US$ 5 500 millones para el financiamiento de una parte de las demandas de gasto destinadas a la prevención y contención del Covid-19, reactivación económica y atención de los gastos previstos en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020. Luego de ello, los recursos en el FEF se redujeron significativamente a US$ 4 millones al cierre del año 2021 y en US$ 1 500 millones al cierre del año 2022.