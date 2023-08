Miles de productores agrarios se verían afectados por norma europea sobre productos libres de deforestación

La Unión Europea (UE) aprobó en abril una ley que prohíbe las importaciones de determinadas materias primas y productos derivados, como el café, cacao o palma aceitera, que contribuyan a la deforestación o degradación de bosques. La nueva normativa precisa que las empresas que quieran comercializar con la UE serán evaluadas para garantizar que los productos obtenidos no provengan de áreas deforestadas.

29 Aug 2023 - 02:08

Asimismo, la funcionaria alertó que la norma europea comenzará a ejecutarse a partir del próximo año y hasta el momento el Ejecutivo no ha informado sobre las medidas que adoptará para que las exportaciones de café, cacao y palma aceitera no se vean afectadas. "Nosotros queremos saber qué van a hacer los ministerios de Agricultura, Producción, Comercio Exterior. Necesitamos respuestas, sabemos que ha habido reuniones pero hasta ahorita no han socializado el plan de acción que van a hacer", dijo Sandy.