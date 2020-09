El sector que mantiene un buen dinamismo, pese a la pandemia, es el frutícola. En julio creció 2, 2% (US$ 313 millones) y, en los primeros siete meses del 2020, avanzó 7% (US$ 1 978 millones). | Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

A pesar de la crisis sanitaria causada por la COVID-19, diez regiones del interior del país lograron incrementar sus exportaciones durante el período enero–julio del 2020, previendo, en algunos casos, alcanzar nuevos récords de exportación hacia fin de año.



Se trata de Loreto (+122%), Pasco (+38%), Puno (+30%), San Martín (+20%), Huancavelica (+29%), Ucayali (+13%), Madre de Dios, (+8%), Apurímac (+5%), Junín (4%) y Lambayeque (+4%), informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).



En el norte, solo Lambayeque pudo aumentar sus exportaciones. En julio del 2020, los envíos de Lambayeque crecieron por tercer mes consecutivo (+8% en mayo; +21% en junio; +34% en julio), revirtiendo las caídas de marzo y abril, y acumulando un crecimiento de 4% (US$ 325,6 millones) en los primeros siete meses del año.



El buen desempeño a julio estuvo explicado por las mayores ventas de sus agroexportaciones, tales como mango (+34%), uva y espárrago (+22% cada uno), palta (+14%) y arándano (+7%).

En el centro del país, tres regiones aumentaron sus despachos: Pasco (+38% y US$ 235 millones en envíos), al elevar notablemente sus ventas de zinc (+332%) y cobre (+82%); Huancavelica (+29% y US$ 23, 3 millones en envíos) al experimentar un fuerte aumento de sus ventas de oro (+279%) y trucha (+108%); y Junín (+4% y US$ 547,8 millones en envíos) por las importantes ventas del jengibre (+163%) y cobre (+6%).



Los envíos al mundo de jengibre, conocido también como Kion, han crecido sostenidamente en los últimos meses. Así, entre enero y julio del 2020, Junín exportó por US$ 34,2 millones, valor que supera, incluso, las exportaciones totales de este producto del año 2019 (US$ 34,1 millones). Los principales destinos son Estados Unidos (50% del total), Europa (44%) y otros (6%).



EXPORTACIONES DEL SUR

En los primeros siete meses del año, Puno y Apurímac elevaron sus exportaciones 30% (US$ 601,6 millones) y 5% (US$ 1 039 millones) respectivamente, gracias a las mayores ventas de oro (+32% y +US$ 61 millones en el mismo orden).



Si bien el resto de las regiones del sur del país presentaron disminuciones en sus exportaciones, principalmente por las menores ventas de metales, vale destacar la ligera evolución que se ha registrado en las agroexportaciones de la región Cusco. En citado período, estas aumentaron 4% (US$ 10 millones) gracias a las mayores ventas de palta (+295%) y alcachofa (+40%).

Salvo Amazonas, las regiones selváticas incrementaron sus exportaciones a julio del 2020, logrando que, como bloque, las ventas crecieran 20% (US$ 170 millones).



De esta manera, las exportaciones de Loreto se incrementaron 122% (US$ 25,7 millones) debido a mayores ventas de crudo de petróleo (+US$ 18 millones); las de San Martín en 20% (US$ 78,7 millones) producto de la mayor venta de arroz (+316%); las de Ucayali en 13% (US$ 14,3 millones), por los mayores despachos de aceite/palma (+US$ 2,5 millones); mientras que las de Madre de Dios en 8% (US$ 43 millones) por los mayores envíos de oro (+41%).



CAMINO A LA RECUPERACIÓN

En julio del 2020, las exportaciones peruanas totales se acercaron con mayor fuerza hacia los niveles registrados el año pasado, dejando atrás los valores mínimos registrados en los meses de marzo y abril.



De esta manera, en el séptimo mes del año, los envíos cayeron 13,8% (US$ 3 479 millones) en relación a similar período del 2019 y acumulando, entre enero y julio del 2020, una caída de 24,4% (US$ 19 837 millones).



En julio las exportaciones pesqueras crecieron 4,4% (US$ 417 millones) después de varios meses de caída continua y gracias a las mayores ventas de harina de pescado (+34,6%). Otro producto que impactó positivamente en este resultado fueron los despachos de langostino, los cuales se incrementaron en 4, 6% (US$ 22 millones).



El sector que mantiene un buen dinamismo, pese a la pandemia, es el frutícola. En julio creció 2, 2% (US$ 313 millones) y, en los primeros siete meses del 2020, avanzó 7% (US$ 1 978 millones). A julio, resaltaron las mayores ventas de uva (+23,6% y US$ 442 millones en envíos), mango (+27,3% y US$ 339 millones en envíos) y mandarina (+45,6% y US$ 172 millones en envíos).