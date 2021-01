Un total de 159 infracciones podrán ser reducidas por un 90%. | Fuente: MTC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso otorgar una reducción a la multas de infracciones de transportes, según el Decreto supremo Nº 001-2021-MTC.

Con esta medida, las sanciones de tránsito terrestre que hayan sido impugnadas o en ejecución coactiva hasta el 20 de enero podrán recibir un descuento de entre 90% y 95%.

La reducción de la multa dependerá de la infracción cometida y su gravedad. Se estima que unos 159 tipos de infracciones podrían ser reducidas en un 90%, pero solo tres serían reducidas hasta en un 95%.

Para poder aplicar a esta reducción de multa, el sancionado debe reconocer la infracción.

El procedimiento para reducir la multa será anunciado próximamente por la Sutran.

¿Cuáles son las infracciones que podrían reducirse?

Se harán descuentos de hasta 90% a infracciones correspondientes a conducir bajo el efecto del alcohol, manejar sin licencia, manejar con frenos en mal estado, no contar con la revisión vehicular al día, entre otras.

Podrían descontarse hasta en un 95% las papeletas impuestas por no contar con un extintor de fuego en el vehículo, no contar con las llantas apropiadas para el vehículo y no cumplir con el aforo del vehículo