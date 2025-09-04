Negocios 360: estas son las movidas empresariales en Culqui, Mastercard, Natura y más esta semana

Varias empresas e instituciones anunciaron recientemente cambios en sus equipos directivos, marcando el inicio de nuevas etapas en sus gestiones.

El panorama empresarial en el país atraviesa una etapa de renovación, con nuevos nombramientos en la alta dirección de compañías de diversos sectores. Estos cambios reflejan una apuesta por el relevo generacional, la diversificación de perfiles y el fortalecimiento del liderazgo para enfrentar los retos actuales del entorno económico y regulatorio.

Culqi nombra a Spencer Friedman como su nuevo CEO

El grupo Credicorp designó a Spencer Friedman como nuevo CEO de la firma de soluciones de pago Culqi, posición que asumió el 1 de septiembre pasado.

Antes de su nombramiento en Culqi, Friedman ocupó cargos destacados en importantes empresas tecnológicas. Se desempeñó como gerente general de Rappi para la región andina, que incluye a Perú y Ecuador, y también fue gerente general de Uber en Perú, Bolivia y Ecuador.

El nuevo CEO es licenciado por la University of Pennsylvania y su carrera profesional incluye experiencia en Deloitte Consulting.

Deloitte designó a Francisco O´Bonaga como nuevo socio director del marketplace región andina

Francisco O’Bonaga asumió el cargo de socio director del marketplace región andina de Deloitte, que incluye los países de Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela.

Desde su ingreso a la firma en 2004, O’Bonaga ha liderado proyectos en entornos transaccionales y ha participado en iniciativas multiculturales. Ahora, el ejecutivo impulsará la generación de oportunidades de negocio orientadas a apoyar a los clientes en los desafíos complejos que enfrentan su gestión.

Roxana Vásquez – directora comercial en Mastercard

Roxana Vásquez asumió la dirección comercial de Mastercard.

La ejecutiva cuenta con una destacada trayectoria en el sector financiero y Fintech, ocupando posiciones de liderazgo en proyectos de Credicorp, Equifax, Culqui, y BCP.

Francisco Budge es nombrado Chief Human Resources Officer (CHRO) de UNACEM North America

Grupo UNACEM anuncia el nombramiento de Francisco Budge como Chief Human Resources Officer (CHRO) de UNACEM North America desde el 1 de agosto de 2025. Budge es ingeniero por la Universidad Nacional Agraria La Molina.

Con más de 20 años de experiencia internacional, ha liderado iniciativas estratégicas de talento en sectores como bienes de consumo, energía, petróleo y gas, retail y servicios corporativos. Su trayectoria profesional abarca Latinoamérica, Europa, África y Estados Unidos.

Antes de unirse a Grupo UNACEM, Francisco Budge ocupó posiciones de liderazgo en Amazon, Pluspetrol, CINTAS Corporation, Conagra y Molitalia.

Constanza Munizaga es la nueva gerente de Recursos Humanos de Natura Perú

Constanza Munizaga asumió la gerencia de Recursos Humanos de Natura en el país, en reemplazo de Fernanda Gobbo, quien estuvo liderando el área hasta agosto de este año.

Munizaga, con más de 14 años de experiencia en la compañía de origen brasileño, ha ocupado diversas posiciones en áreas como Comercial y Recursos Humanos, desempeñándose incluso como jefe de esta última.

Es licenciada en Psicología por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y posee cuatro especializaciones en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC): Gestión de Recursos Humanos, Estrategia de Motivación y Clima Organizacional, Diseño y Gestión de Programas de Aprendizaje, e Indicadores de Gestión del Capital Humano.

Luisa Fernanda Gómez asume dirección regional de Andina y Caribe en Rockwell Automation

Luisa Fernanda Gómez fue nombrada como directora regional de Andina y Caribe de Rockwell Automation, siendo la primera mujer en asumir esta posición en Latinoamérica dentro de la compañía.

Gómez es ingeniera electrónica egresada de la Universidad Autónoma de Occidente de Colombia y cuenta con más de 15 años de experiencia en liderazgo comercial y estratégico. Desde su ingreso a Rockwell Automation en 2010 ha ocupado distintos cargos de responsabilidad en la región, incluyendo la dirección del equipo de industria pesada en México durante los últimos tres años.