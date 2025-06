¿Viajas con escala? Esta es la tarifa TUUA provisional que podrías pagar desde el viernes

Ositrán estableció tarifas provisionales para los pasajeros que realicen escala en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, mientras se determina el monto final de la TUUA de transferencia. Por su parte, LAP confirmó que la suspensión del cobro se mantendrá vigente hasta el mes de setiembre.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La denominada Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia ha sido blanco de críticas desde que se anunció su aplicación. Esta nueva tarifa aeroportuaria elevaría el costo para los pasajeros que realicen escala en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez fue fijado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) y ahora su aplicación se encuentra en suspenso. ¿Por qué?

Con el inicio de operaciones del nuevo terminal, el pasado 1 de junio, se tenía prevista la aplicación de esta nueva tarifa. No obstante, la presidenta ejecutiva de Ositrán, Verónica Zambrano, informó hace unos días durante una sesión de la comisión de Transportes del Congreso, que la concesionaria Lima Airport Partners (LAP) decidió suspender el cobro hasta el 25 de septiembre.

Por su parte, el Ositrán decidió dejar sin efecto la resolución que estableció los montos en US$ 11.32 para vuelos internacionales y US$ 7.07 para vuelos nacionales “retrotrayendo el procedimiento de fijación tarifaria hasta la etapa de aprobación de la propuesta tarifaria del regulador”.

Esto significa que hasta el 10 de julio, el organismo regulador convocará a dos audiencias públicas y recibirá comentarios de la ciudadanía para la fijación de un nuevo monto de la TUUA de Transferencia cuyas tarifas máximas propuestas son las siguientes:

Vuelos nacionales: US$ 6.79

Vuelos internacionales: US$ 10.74

Si se suspendió, ¿por qué se podría cobrar desde este viernes 13 de junio?

La resolución de Ositrán también precisa que mientras se lleve a cabo este nuevo procedimiento de fijación tarifaria entrará en vigencia desde este viernes 13 de junio las tarifas provisionales de la TUUA de Transferencia.

Vuelos nacionales: US$ 6.79

Vuelos internacionales: US$ 10.74

“De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del RETA, en tanto finalice el procedimiento de fijación tarifaria, establecer de manera provisional la siguiente Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario aplicable a los pasajeros de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la cual entrará en vigencia desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial y se mantendrá hasta la entrada en vigencia de la nueva tarifa determinada por este Organismo Regulador conforme al procedimiento de fijación tarifaria”, se lee en el documento.

Por lo tanto, LAP podría hacer efectiva la aplicación de esta tarifa establecida en la Adenda N.º 6 del contrato de concesión. Sin embargo, la concesionaria confirmó a RPP que la suspensión del cobro se mantendrá vigente hasta el mes de setiembre.

Afectaría a la competitividad

En entrevista en Economía Para Todos, el gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), Carlos Gutiérrez sostuvo que la aplicación de esta nueva tarifa podría perjudicar la competitividad del aeropuerto, ya que los pasajeros podrían decidir hacer escala en otro país, impidiendo que Perú se consolide como un centro de conexión regional.

"¿Y cuál es el problema en el internacional en particular? Porque nosotros competimos con Bogotá y Panamá que no tienen este costo. (…) Los pasajeros que vienen del sur del continente que usan Lima como hub para irse al Caribe o a Norteamérica evidentemente van a desviarse hacia puntos como Bogotá o Panamá que no tienen ese cobro que se multiplica al final del día”, puntualizó.

“Si queremos pretender ser un hub regional nos estamos disparando a los pies con este cobro, que no existía”, enfatizó.

De otro lado, el gerente general de AETAI, destacó que la proyección de ingresos para LAP, únicamente por el concepto de la nueva Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia, asciende a 186 millones de dólares entre los años 2025 y 2030.

“Se tiene que hacer un rebalanceo del equilibro económico, si no se hace eso se está generando ganancias extraordinarias para el aeropuerto. Ese es el principal cuestionamiento que hemos planteado al regulador”, indicó.