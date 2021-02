La web Facilito.gob.pe aún indica que el balón doméstico sigue teniendo un precio de entre S/27 y S/51.30 en Lima Metropolitana. | Fuente: Andina

El precio del GLP se ha mantenido alto en las últimas semanas, y según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) sería uno de los más altos de Sudamérica.

Un estudio realizado por el Osinergmin señala que el precio del GLP envasado en Perú es de US$1.00 por kilogramo, más elevado que en México, Ecuador, Colombia, Argentina, Costa Rica y Paraguay.

Este alto precio se debería a los altos costos de su precio en refinería y amplio margen de distribución.

Según indican, un US$ 0.50 del costo en Perú corresponden al precio de refinería. Este mismo concepto vale US$ 0.44 en Chile, US$ 0.21, en Colombia, y US$ 0.10 en Ecuador.

El gerente de División de Gas natural de Osinergmin, Óscar Echegaray, indica que este mayor precio se debe a que en el Perú hay muchos más componentes en la cadena (envasadoras, distribuidoras, etc.) que en otros países.

¿Cuánto está costando el balón de gas?

El precio del balón de gas no ha cambiado pese a que la semana pasado el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) indicó que el precio del GLP envasado y a granel bajaría en 5.5% por kilo.

De acuerdo con la web Facilito.gob.pe el balón doméstico sigue teniendo un precio de entre S/28 y S/51.30 en Lima Metropolitana.

