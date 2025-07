Ni financiamiento, ni salvataje: ¿de qué trata el reperfilamiento de la deuda que plantea Petroperú?

Alejandro Narváez, presidente de Petroperú, se presentó en Economía Para Todos de RPP y dio a conocer en qué consiste el plan para afrontar los pagos que debe cumplir la compañía.

Petroperú tendrá como estrategia un "reperfilamiento" para gestionar su deuda de aproximadamente $ 2,000 millones a fin de hacer más llevadero el pago de los intereses, pero sin modificar los montos ni las tasas de interés pactadas inicialmente. Así lo anunció el presidente del directorio, Alejandro Narvaez.

El funcionario enfatizó que este plan no se trata de una "reestructuración final", sino de un rediseño de las obligaciones a largo plazo para hacerlas más manejables las finanzas de la compañía.

"Estamos proyectando la posibilidad de reperfilar la deuda. ¿Qué significa eso? alargar la deuda para que sea más llevadero el pago de los intereses. Estamos trabajando, de momento, es una idea de proyecto que estamos trabajando en el área financiera", manifestó en el programa 'Economía Para Todos' de RPP.

Para llevar a cabo este proyecto, el titular de Petroperú planea contratar a una empresa especializada en banca a través de una licitación pública, dado el importante monto involucrado y aclaró que el Ministerio de Economía conoce de esta iniciativa.

"El MEF está permanentemente informado. Han tomado conocimiento de lo que hemos planteado y en eso estamos. Nosotros tenemos la necesidad de hacerlo como empresa", aseveró.

Descarta bajarse el sueldo

Alejandro Narváez aseguró que solo recibe "12 sueldos" al año, sin derecho a CTS ni vacaciones, una condición que calificó de "anómala" a pesar de que su contrato le exige estar a tiempo completo. No obstante, rechazó la posibilidad de reducirse el salario.

"No, [está] establecido en la ley y no creo que no es legal en bajarse el sueldo. No tendría mucha lógica". Añadió que, "honestamente", el directorio de Petroperú no ha contemplado tal acción.