¿Directorio de Petroperú podría bajarse el sueldo? Esto respondió el presidente Alejandro Narváez

En medio de un déficit de capital de trabajo y la preocupación por la situación financiera de Petroperú, el presidente de la empresa estatal, Alejandro Narváez, se presentó en Economía Para Todos por RPP y respaldó las remuneraciones de la alta gerencia, incluyendo la suya.

A pesar de que el déficit de capital de trabajo se sitúa en torno a los $ 1,200 millones a junio de este año, Narváez sostiene que la empresa está manejando la situación "tranquilamente" y no ha tenido problemas para cumplir con sus obligaciones de pago.

La discusión sobre los salarios surge en un contexto donde el presidente del directorio, Alejandro Narváez, percibe S/ 29,000, los directores S/ 13,500, y el gerente general S/ 26,726. Ante la pregunta de cómo se justifican estos montos con un déficit financiero, Narváez argumentó que Petroperú es "la empresa más grande del país en facturación", con un promedio anual de $ 4,500 a $ 5,000 millones. Este panorama, según él, implica una "muy alta" responsabilidad para sus gerentes y funcionarios.

Narváez enfatizó que los salarios de Petroperú no son tan elevados como se percibe: "No es cierto que los sueldos de nuestros gerentes sean comparativamente con [los de] otras instituciones del sector público, BCR, SBS, SUNAT". De hecho, afirmó que las remuneraciones de la actual administración son "bastante menores" en comparación con el sector privado o incluso otras instituciones públicas, con estadísticas disponibles públicamente que respaldarían su afirmación.

Alejandro Narváez descarta reducirse el sueldo

Respecto a su situación personal, Narváez reveló que solo recibe "12 sueldos" al año, sin derecho a CTS ni vacaciones, una condición que calificó de "anómala" a pesar de que su contrato le exige estar a tiempo completo.

Consultado sobre la posibilidad de bajarse el sueldo, el presidente de Petroperú expresó que: "No, [está] establecido en la ley y no creo que no es legal en bajarse el sueldo. No tendría mucha lógica". Añadió que, "honestamente", el directorio no ha contemplado tal acción.