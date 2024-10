Petroperú: Gustavo Adrianzén afirmó sentirse "un poco incómodo" al no poder anunciar por fin quiénes y cuándo ocuparán el nuevo directorio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Me siento incómodo de dar una fecha", dijo el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, al ser consultado por la designación del directorio de la empresa estatal Petroperú, cumpliéndose más de un mes de la renuncia de los funcionarios.

"Sé que nos habíamos comprometido, días atrás, a anunciar el directorio, pero no es que no queramos darlo. La designación de un directorio como este, en el escenario que nos encontramos, es bastante complicado. (...) No queremos equivocarnos y, además, queremos que el directorio sea armónico, donde todos los integrantes puedan trabajar de manera coordinada”, continuó.

Estas declaraciones no coinciden con lo anunciado previamente por el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, quien anunció en RPP que a más tardar el día martes 15 se designaría al nuevo directorio.

"En este momento lo que necesitamos es una reestructuración financiera", dijo en el programa Las cosas como son de RPP TV.



El alto funcionario destacó que la producción de la empresa estatal está en aumento, alcanzando ya los 78 000 barriles de petróleo por día.