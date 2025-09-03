Un planificador de viajes con inteligencia artificial, la nueva apuesta de Promperú para impulsar el turismo: ¿Cómo operará?

Durante la primera edición presencial del Turismo In Summit 2025, la feria de transformación digital e innovación para el sector turístico en el Perú, María del Sol Velásquez García, directora de Promoción de Turismo de PROMPERÚ, anunció el lanzamiento de un innovador planificador de viajes con inteligencia artificial (IA), que estará disponible como piloto a partir del mes de diciembre.

Velásquez García dio a conocer que esta herramienta está diseñada para ofrecer una experiencia turística personalizada: "Permitirá a los turistas crear itinerarios únicos y personalizados, adaptados exclusivamente a sus gustos y requerimientos específicos", afirmó.

La directora explicó cómo el planificador interactuará con los usuarios para entender sus preferencias de viaje: "El planificador es un formato a través de inteligencia artificial que nos va a ayudar a llegar al turista potencial. ¿Dónde decide el turista? ¿Cómo decide a qué destino va a viajar? Justamente es la herramienta que necesitamos para lograr llegar a ese turista," detalló.

Añadió que la plataforma formulará preguntas como "¿Qué te motiva? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres? ¿Qué ruta te gustaría? ¿Tú quieres una ruta cultural, gastronómica, literaria?", para luego crear un itinerario exclusivo para cada persona.

Más allá de la personalización para el viajero, el planificador con IA representa un instrumento estratégico para PROMPERÚ. María del Sol Velásquez García enfatizó su valor para la toma de decisiones porque "podemos convertir en tácticas e ideas para diversificar de manera estratégica nuestros destinos turísticos y fortalecer el turismo receptivo".

Lanzamiento de la plataforma para viajes con IA y las proyecciones

La fase piloto de este planificador de viajes con IA está prevista para fines de año y estará disponible en PerúTravel. Inicialmente, la herramienta funcionará en dos idiomas, con planes de expansión gradual.

"Justamente vamos a empezar con unos dos idiomas y luego ya vamos a ir avanzando poco a poco, contando con más destinos cada vez y más países," indicó la directora a RPP. Se espera que la inclusión de más idiomas y destinos se realice con celeridad, posiblemente en un plazo de dos meses después del lanzamiento inicial.

Este adelanto fue presentado en el marco del Turismo In Summit 2025, un evento organizado por PROMPERÚ con el respaldo del MINCETUR enfocado en dotar a los profesionales, empresarios y emprendedores del sector de las herramientas y conocimientos para adaptarse a las demandas de los viajeros de hoy, y este anuncio es un claro ejemplo de ese compromiso.