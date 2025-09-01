Mincetur transfiere más de S/20 millones a gobierno regional y local de Lambayeque para la Ruta del Papa

La ministra Desilú León anunció que este año se invertirá más de S/ 123 millones para la Ruta del Papa. Además, empresas privadas expresaron su compromiso de intervenir en recintos religiosos.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, llegó esta mañana a Chiclayo para formalizar convenios de transferencia de recursos al Gobierno Regional de Lambayeque y la Municipalidad Provincial de Chiclayo, por un monto superior a los S/20 millones, con el fin de fortalecer la Ruta Turística 'Caminos del Papa León XIV' como motor de desarrollo religioso, cultural y económico en la región.

“El día de hoy, gracias a esta ley, estamos suscribiendo convenios de transferencia que destinan S/3 millones al Gobierno Regional y otros S/3 millones a la Municipalidad Provincial de Chiclayo. (…) Asimismo, hoy cumplimos un compromiso asumido el pasado 26 de mayo con el alcalde de Santa Rosa, mediante la firma de un convenio que permitirá ejecutar la obra de mejoramiento y ampliación del malecón turístico de Santa Rosa, con una inversión superior a los S/14 millones”, indicó la ministra León.

Los convenios con el Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque y la Municipalidad Provincial de Chiclayo permitirán financiar actividades de formalización, señalización, promoción de la oferta turística y atracción de inversiones privadas vinculadas al desarrollo de la Ruta Turística 'Caminos del Papa León XIV'.

De otro lado, el convenio suscrito con el GORE Lambayeque contempla el mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos en el Malecón Turístico del distrito de Santa Rosa, con una inversión superior a S/14 millones.

La obra dotará a la provincia de Chiclayo de una infraestructura con áreas de esparcimiento, servicios higiénicos, mobiliario urbano, iluminación y accesos seguros, beneficiando a más de 109 mil personas.

INVERSIÓN 2025 EN LAMBAYEQUE

La ministra Desilú León también anunció que las inversiones comprometidas en la región Lambayeque para este 2025 superan los S/123 millones, a los que se sumará un adicional de S/67 millones el próximo año, como parte de la gran inversión integral destinada a la Ruta Turística 'Caminos del Papa León XIV'.

Por otro lado, empresas privadas también expresaron su compromiso de intervenir en la remodelación, puesta en valor y/o mantenimiento de recintos religiosos y turísticos que forman parte de la Ruta Turística 'Caminos del Papa León XIV'.